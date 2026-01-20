20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

एमपी में कांग्रेस की रैली देख भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे ने लहराई पिस्तौल

mp news: कांग्रेस की रैली के दौरान घर की बालकनी में खड़े भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे ने दिखाई पिस्तौल, महिला ने दिखाई चप्पल।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Jan 20, 2026

jabalpur

congress rally bjp ex mla son gun video

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकाली और एसपी ऑफिस का घेराव किया। इस रैली के दौरान एक तरफ जहां कांग्रेसी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे वहीं दूसरी तरफ रैली के बीच ही भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस का कहना है कि वीडियो मंगवाया गया है और वायरल वीडियो की जांच कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे ने लहराई पिस्तौल

लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेस की रैली जब ब्यौहारबाग इलाके से गुजर रही थी तो वहां स्थित भाजपा के पूर्व विधायक अंचल सोनकर के घर में मौजूद उनके बेटे राजा सोनकर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर रैली को देखकर पिस्तौल लहराते नजर आए। इतना ही नहीं उनके साथ बालकनी में मौजूद महिला रैली को देखकर चप्पल दिखा रही थी। ये पूरा वाक्या वीडियो में कैद हुआ है और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कांग्रेस ने निकाली रैली

पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में बिगड़ी कानून व्यवस्था के विरोध में निकाली गई कांग्रेस की रैली शहर के रामलीला मैदान से शुरू हुई और एसपी ऑफिस पहुंची। इस दौरान पूर्व विधायक लखन घनघोरिया ने पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारों को रौंदा गया तो सड़कों पर आंदोलन होगा। समय आने पर पुलिस की मिलीभगत का खुलासा किया जाएगा। वहीं पूर्व भाजपा विधायक के बेटे राजा सोनकर के द्वारा पिस्तौल लहराए जाने को लेकर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जाएगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

जबलपुर में घर के बाहर दिनदहाड़े युवक की हत्या, इलाके में सनसनी
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 07:04 pm

Published on:

20 Jan 2026 07:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी में कांग्रेस की रैली देख भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे ने लहराई पिस्तौल

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर में घर के बाहर दिनदहाड़े युवक की हत्या, इलाके में सनसनी

jabalpur
जबलपुर

MP में 12000 आउटसोर्स कर्मियों की जा सकती है नौकरी, ये महीना होगा डेडलाइन

mp news outsourced employees job crisis tender delay jabalpur
जबलपुर

भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा एमपी, 10 ‘अजेय’ टैंकों की खेप सौंपेगा वीएफजे

Vehicle Factory Jabalpur will deliver batch of 10 T-72 Tanks to Indian Army mp news
जबलपुर

जबलपुर में सड़क किनारे 13 मजदूरों को रौंदती चली गई थी बेलगाम कार, अबतक 5 की मौत 3 गंभीर

Accident Death
जबलपुर

जबलपुर में भीषण हादसा, लोगों को रौंदते चली गई कार, 2 की मौत, 7 की हालत नाजुक

Jabalpur car accident
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.