एमपी में कांग्रेस की रैली देख भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे ने लहराई पिस्तौल

congress rally bjp ex mla son gun video
mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकाली और एसपी ऑफिस का घेराव किया। इस रैली के दौरान एक तरफ जहां कांग्रेसी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे वहीं दूसरी तरफ रैली के बीच ही भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस का कहना है कि वीडियो मंगवाया गया है और वायरल वीडियो की जांच कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेस की रैली जब ब्यौहारबाग इलाके से गुजर रही थी तो वहां स्थित भाजपा के पूर्व विधायक अंचल सोनकर के घर में मौजूद उनके बेटे राजा सोनकर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर रैली को देखकर पिस्तौल लहराते नजर आए। इतना ही नहीं उनके साथ बालकनी में मौजूद महिला रैली को देखकर चप्पल दिखा रही थी। ये पूरा वाक्या वीडियो में कैद हुआ है और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में बिगड़ी कानून व्यवस्था के विरोध में निकाली गई कांग्रेस की रैली शहर के रामलीला मैदान से शुरू हुई और एसपी ऑफिस पहुंची। इस दौरान पूर्व विधायक लखन घनघोरिया ने पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारों को रौंदा गया तो सड़कों पर आंदोलन होगा। समय आने पर पुलिस की मिलीभगत का खुलासा किया जाएगा। वहीं पूर्व भाजपा विधायक के बेटे राजा सोनकर के द्वारा पिस्तौल लहराए जाने को लेकर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जाएगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
