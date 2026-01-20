एमपी में कांग्रेस की रैली देख भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे ने लहराई पिस्तौल

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकाली और एसपी ऑफिस का घेराव किया। इस रैली के दौरान एक तरफ जहां कांग्रेसी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे वहीं दूसरी तरफ रैली के बीच ही भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस का कहना है कि वीडियो मंगवाया गया है और वायरल वीडियो की जांच कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।