जीतू पटवारी बोले- क्या मुझे अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए?

MP News: मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब, अगर पूरे देश में कहीं पीती हैं तो मप्र की पीती हैं। इस पर बीजेपी हमलावर हुई तो जीतू पटवारी ने कहा कि क्या मुझे अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए?
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि क्या मुझे अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? मैं यह बात नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। ये मेरे आरोप नहीं हैं। मोहन यादव को बताना चाहिए कि विश्वास सारंग की ड्रग माफिया के साथ फोटो क्यों है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि प्रह्लाद पटेल की ड्रग माफिया के साथ फोटो क्यों है। उनके वित्त मंत्री की ड्रग माफिया के साथ फोटो क्यों है? क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर नियंत्रण रखें? मैं कमियों और खामियों को खुलकर उठाऊँगा। मीडिया मैनेजमेंट के जरिए जो दबाव बनाया जा रहा है। मैं किसी के दबाव में नहीं आता। मैं विपक्ष की आवाज़ उठाता रहूंगा। माफी तो मोहन यादव को मांगनी चाहिए, जिन्होंने 3000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ 1200 सौ दे रहे हैं। माफी तो शिवराज सिंह चौहान को मांगनी चाहिए, जिन्होंने किसानों का पैसा हड़प लिया। माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए।"
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब, अगर पूरे देश में कहीं पीती हैं तो मप्र की पीती हैं। मप्र को यह तमगा मिला है। यह समृद्ध मप्र का सपना देखने वाली बीजेपी ने प्रदेश के हालात कर दिए हैं। देश में शराब का सबसे ज्यादा खपत कहीं हैं तो मप्र में है।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाड़ली बहनों को शराबी बताना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हरतालिका तीज के पावन पर्व के दिन बहनों का यह अपमान हमारी सरकार और पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए और मध्यप्रदेश की बहनों को अपमानित करने वाले को पद से हटाना चाहिए।