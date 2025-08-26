Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

जीतू पटवारी बोले- क्या मुझे अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए?

MP News: मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि क्या मुझे अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए?

जबलपुर

Himanshu Singh

Aug 26, 2025

mp news

MP News: मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब, अगर पूरे देश में कहीं पीती हैं तो मप्र की पीती हैं। इस पर बीजेपी हमलावर हुई तो जीतू पटवारी ने कहा कि क्या मुझे अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए?

क्या बोले जीतू पटवारी

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि क्या मुझे अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? मैं यह बात नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। ये मेरे आरोप नहीं हैं। मोहन यादव को बताना चाहिए कि विश्वास सारंग की ड्रग माफिया के साथ फोटो क्यों है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि प्रह्लाद पटेल की ड्रग माफिया के साथ फोटो क्यों है। उनके वित्त मंत्री की ड्रग माफिया के साथ फोटो क्यों है? क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर नियंत्रण रखें? मैं कमियों और खामियों को खुलकर उठाऊँगा। मीडिया मैनेजमेंट के जरिए जो दबाव बनाया जा रहा है। मैं किसी के दबाव में नहीं आता। मैं विपक्ष की आवाज़ उठाता रहूंगा। माफी तो मोहन यादव को मांगनी चाहिए, जिन्होंने 3000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ 1200 सौ दे रहे हैं। माफी तो शिवराज सिंह चौहान को मांगनी चाहिए, जिन्होंने किसानों का पैसा हड़प लिया। माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए।"

जीतू पटवारी ने क्या बयान दिया था?

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब, अगर पूरे देश में कहीं पीती हैं तो मप्र की पीती हैं। मप्र को यह तमगा मिला है। यह समृद्ध मप्र का सपना देखने वाली बीजेपी ने प्रदेश के हालात कर दिए हैं। देश में शराब का सबसे ज्यादा खपत कहीं हैं तो मप्र में है।

सीएम मोहन यादव ने बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाड़ली बहनों को शराबी बताना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हरतालिका तीज के पावन पर्व के दिन बहनों का यह अपमान हमारी सरकार और पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए और मध्यप्रदेश की बहनों को अपमानित करने वाले को पद से हटाना चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 08:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जीतू पटवारी बोले- क्या मुझे अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.