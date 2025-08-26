जीतू पटवारी बोले- क्या मुझे अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए?

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि क्या मुझे अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? मैं यह बात नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। ये मेरे आरोप नहीं हैं। मोहन यादव को बताना चाहिए कि विश्वास सारंग की ड्रग माफिया के साथ फोटो क्यों है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि प्रह्लाद पटेल की ड्रग माफिया के साथ फोटो क्यों है। उनके वित्त मंत्री की ड्रग माफिया के साथ फोटो क्यों है? क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर नियंत्रण रखें? मैं कमियों और खामियों को खुलकर उठाऊँगा। मीडिया मैनेजमेंट के जरिए जो दबाव बनाया जा रहा है। मैं किसी के दबाव में नहीं आता। मैं विपक्ष की आवाज़ उठाता रहूंगा। माफी तो मोहन यादव को मांगनी चाहिए, जिन्होंने 3000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ 1200 सौ दे रहे हैं। माफी तो शिवराज सिंह चौहान को मांगनी चाहिए, जिन्होंने किसानों का पैसा हड़प लिया। माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए।"