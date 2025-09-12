Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर मंत्री का अजीबो गरीब बयान, जानें क्या बोल गए राकेश सिंह?

MP News: 90 डिग्री मोड़ वाले ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का अजीबो गरीब बयान, सुनकर हैरान रह गए एक्सपर्ट्स की टीम, जानें क्या बोल गए मंत्री जी...

जबलपुर

Sanjana Kumar

Sep 12, 2025

MP news 90 degree bridge aishbagh bhopal pwd minister rakesh singh strange statement
MP news 90 degree bridge aishbagh bhopal pwd minister rakesh singh strange statement: पत्रिका (photo: ANI/ social media)

MP News: भोपाल में खराब इंजीनियरिंग के मॉडल बने 90 डिग्री मोड़ वाले ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अजीबो गरीब बयान दिया। जिस ब्रिज की डिजाइन पर सरकार ने 8 इंजीनियरों को सस्पेंड किया, उस ब्रिज पर मंत्री सिंह (PWD Minister Rakesh Singh Statement) ने कहा, 90 डिग्री का कोई मुद्दा नहीं है। देश-विदेश में 90 डिग्री के पुल व फ्लाईओवर बहुत हैं। अहम यह है कि निर्माण में सेफ्टी मेजर का पालन किया या नहीं? ब्रिज का निर्माण सही है।

कई बार 90 डिग्री पर जाना ही होता है

मंत्री सिंह ने कहा, पुराने शहरों के बीच से पुल, फ्लाईओवर का निर्माण किया जाता है तो उनमें जगह नहीं होती है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि 90 डिग्री (90 degree bridge bhopal) पर जाना ही होता है। भोपाल में 114 डिग्री का ब्रिज है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मामले में जो कार्रवाई की गई, बेहतर तालमेल न होने के हुआ। डिजाइन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी विभाग से जो जवाब जाना है, भेजा जाएगा और जरूरी कार्रवाई जारी है।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, भोपाल आरओबी 90 नहीं, 119 डिग्री का खतरनाक मोड़
जबलपुर
bhopal 90 degree bridge

हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला

बता दें, ठेकेदार मेसर्स पुनीत चडढा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि गलती विभागीय अफसरों की है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जैसी डिजाइन दी थी, उसी आधार पर आरओबी का निर्माण किया। ऐसे में निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना गलत है। हाईकोर्ट ने असलियत का पता लगाने के लिए मैनिट भोपाल के डायरेक्टर को आरओबी की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। सरकार की ओर से कहा गया कि ब्रिज 119 डिग्री पर है।

अगली सुनवाई 17 सितंबर को

मैनिट के सीनियर प्रोफेसर ने जांच के बाद एक दिन पूर्व हाईकोर्ट (MP High court) में रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया गया है पुल का एंगल 90 नहीं 118-119 डिग्री के बीच है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि ठेके के संबंध में त्रुटि सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई भी कठोर कार्रवाई करने पर लगाई रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितम्बर को होगी।

ये भी पढ़ें

नवरात्र में इस बार ट्राय करें नई वैरायटी, घर पर बनाएं फलाहारी कुकीज और मठरी
नर्मदापुरम
Navratri 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 09:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर मंत्री का अजीबो गरीब बयान, जानें क्या बोल गए राकेश सिंह?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.