90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर मंत्री का अजीबो गरीब बयान, जानें क्या बोल गए राकेश सिंह?

मैनिट के सीनियर प्रोफेसर ने जांच के बाद एक दिन पूर्व हाईकोर्ट (MP High court) में रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया गया है पुल का एंगल 90 नहीं 118-119 डिग्री के बीच है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि ठेके के संबंध में त्रुटि सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई भी कठोर कार्रवाई करने पर लगाई रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितम्बर को होगी।