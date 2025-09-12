नवरात्र में इस बार ट्राय करें नई वैरायटी, घर पर बनाएं फलाहारी कुकीज और मठरी

Navratri 2025: नवरात्र में व्रत रखने वालों के लिए इस बार फलाहार केवल पारंपरिक व्यंजनों तक सीमित नहीं रहेगा। घरेलू बेकर्स और महिलाओं ने व्रत के भोजन में नवाचार किए हैं। इस बार कुकीज, बिस्कुट, मठरी, पापड़ी और फलाहारी अचार जैसे डिशेज व्रतियों का स्वाद बढ़ाएंगे। इससे सेहत भी ठीक रहेगी। व्रत के दौरान अब लोग सिर्फ मीठे और हल्के फलाहार तक सीमित नहीं रहेंगे। खट्टे-मीठे नींबू और मिर्ची के अचार, मिलेट से बनी चीजें भी फलाहारी थाली का हिस्सा होंगी।
निमिषा तिवारी ने बताया कि उन्होंने सावन माह से ही कई फ्लेवर की फलाहारी कुकीज और बिस्कुट बनाना शुरू किया था। नवरात्र के लिए उन्हें काफी ऑर्डर मिल रहे हैं। पारंपरिक व्यंजनों को नए रूप में तैयार कर उन्होंने इन्हें और आकर्षक बनाया है। ये स्नैक्स ऊर्जा से भरपूर हैं और सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त हैं।
- राजगीरे का आटा
- सिंघाड़े का आटा
- इलायची
- रॉ शुगर या शुगर-फ्री स्वीटनर
- गाय का घी
- ड्रायफ्रूट्स
हरी मिर्ची को नींबू के रस, सेंधा नमक व हल्की भूनी सौंफ के साथ बनाया है। नींबू रस में डाली हरी मिर्च लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसे सामान्य दिनों में भी खा सकता है।
मंजू विजयवर्गीय ने बताया, व्रत में बीमार और बच्चों के लिए उपयुक्त व्यंजन चुनना कठिन हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फलाहारी मठरी, चकली, सेव और खासतौर पर तीखे-मीठे अचार तैयार किए हैं। अचार पसंद करने वालों को व्रत के दिनों में विकल्प नहीं मिलता था, लेकिन अब फलाहारी अचार इस कमी को पूरा करेगा।
- सिंघाड़े का आटा
- राजगीरे का आटा
- शुद्ध घी
- सेंधा नमक
- काली मिर्च