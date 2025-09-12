नवरात्र में इस बार ट्राय करें नई वैरायटी, घर पर बनाएं फलाहारी कुकीज और मठरी

Navratri 2025: नवरात्र में व्रत रखने वालों के लिए इस बार फलाहार केवल पारंपरिक व्यंजनों तक सीमित नहीं रहेगा। घरेलू बेकर्स और महिलाओं ने व्रत के भोजन में नवाचार किए हैं। इस बार कुकीज, बिस्कुट, मठरी, पापड़ी और फलाहारी अचार जैसे डिशेज व्रतियों का स्वाद बढ़ाएंगे। इससे सेहत भी ठीक रहेगी। व्रत के दौरान अब लोग सिर्फ मीठे और हल्के फलाहार तक सीमित नहीं रहेंगे। खट्टे-मीठे नींबू और मिर्ची के अचार, मिलेट से बनी चीजें भी फलाहारी थाली का हिस्सा होंगी।