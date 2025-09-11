एमपी में CBI की बड़ी कार्रवाई, 3 अफसर रिश्वत लेते पकड़ाए..

सीबीआई जबलपुर की टीम ने सागर एमईएस के तीन अफसरों राकेश कुमार, नीतेश कुमार और दीपक को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। तीनों अफसरों ने अपने ही कार्यालय में रिश्वत की रकम ली थी। तीनों अफसरों को गिरफ्तार करने के बाद टीम ने उनके कार्यालय और घरों की भी जांच की। वहां से कई दस्तावेज जब्त किए गए है। अजय मिश्रा नाम के ठेकेदार की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। अजय मिश्रा ने एमईएस में काम का ठेका लिया था। उसका बिल 28 लाख रुपए का हुआ। उसने अफसरों के पास बिल सबमिट किया। तो अफसरों ने बिल पास करने के एवज में 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।