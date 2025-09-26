शादी के 13 साल बाद हुए जुड़वां बच्चे, कुछ घंटों बाद ही मातम में बदली खुशियां

18 सितंबर को बच्चों में और ज्यादा पीलापन दिखाई दिया, तब भी डॉ. रिछारिया ने बच्चों की स्थिति ठीक बताई। लेकिन, शाम को पीलिया का टेस्ट कराया, तो बताया गया कि एक शिशु को 19 और दूसरे को 20 प्रतिशत पीलिया है। इसके बाद शिशुओं को उखरी रोड स्थित अस्पताल में एडमिट किया, जहां एक की मौत हो गई। दूसरे को नागपुर ले जाने के लिए कह दिया गया। नागपुर ले जाने के बाद निजी अस्पताल में दूसरे ने भी दम तोड़ दिया। परिजन का आरोप है कि सेंटर में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरती गई, इसी के कारण कारण उनकी जान गई। मामले की जांच की मांग की गई।