जूते की माला पहनाई, खंभे में रस्सी से बांधा…जबलपुर में चोरी करता पकड़ाया युवक, पब्लिक ने किया बुरा हाल

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में चरगवां में चोरी करने वाले आरोपी को तालिबानी सजा दी गई। पहले तो मारपीट की गई। फिर बाद जाकर उसे खंभे में रस्सी से बांध दिया गया।

Himanshu Singh

Nov 22, 2025

MP News: चोरी करते पकड़ाए एक युवक को ग्रामीणों ने खंभे में बांधकर जूते-चप्पलों से पीट दिया और गले पर जूतों की माला पहनाई। इस घटना के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में मारपीट करने वालो पर एफआइआर दर्ज की।

दरअसल, ग्राम मिरगा निवासी राहुल पटेल बुधवार को पत्नी के साथ बेटे के इलाज के लिए घर में ताला लगाकर जबलपुर गया था। इस दौरान दोपहर दो बजे उसके घर में गोटेगांव निवासी विनय चक्रवर्ती, निशांत ठाकुर और शुभम ठाकुर पहुंचे। विनय और निशांत राहुल के घर में घुसे। शुभम दूर बाइक लेकर खड़ा था। दोनों ने राहुल के घर से सोने के तीन लाॅकेट, चांदी का कड्डोरा, दो जोडी बिछिया, दो बच्चों के कड्डोरा, चांदी की मूर्ति, एक मोबाईल और रुपए चोरी कर लिए। आरोपियों ने उसे डिब्बे में भर लिया। तभी राहुल घर पहुंच गया। उसे देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने विनय को तो पकड़ लिया, लेकिन शुभम चोरी का सामान लेकर भागा और निशांत के साथ बाइक में बैठकर फरार हो गया।

खंभे से बांधकर पीटा

जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने विनय को पकड़ा। उसकी पहले तो धुनाई की। वह भाग न पाए, इसलिए उसे खंभे से बांध दिया और जूतों से उसकी पिटाई की। उसके सिर पर जूता रखा और वीडियो बनाया। जब पुलिस पहंची, तो उसे पुलिस के हवाले किया। मामले में चोर का डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने उससे मारपीट करने वालों के ​खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

इस पूरे मामले पर बरगी सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि घर में चोरी कर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा था। वीडियो सामने आया, जिसमें उससे मारपीट की जा रही थी। मामले में मारपीट करने वालो पर भी एफआइआर दर्ज की गई है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जूते की माला पहनाई, खंभे में रस्सी से बांधा…जबलपुर में चोरी करता पकड़ाया युवक, पब्लिक ने किया बुरा हाल

