जूते की माला पहनाई, खंभे में रस्सी से बांधा…जबलपुर में चोरी करता पकड़ाया युवक, पब्लिक ने किया बुरा हाल

MP News: चोरी करते पकड़ाए एक युवक को ग्रामीणों ने खंभे में बांधकर जूते-चप्पलों से पीट दिया और गले पर जूतों की माला पहनाई। इस घटना के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में मारपीट करने वालो पर एफआइआर दर्ज की।



दरअसल, ग्राम मिरगा निवासी राहुल पटेल बुधवार को पत्नी के साथ बेटे के इलाज के लिए घर में ताला लगाकर जबलपुर गया था। इस दौरान दोपहर दो बजे उसके घर में गोटेगांव निवासी विनय चक्रवर्ती, निशांत ठाकुर और शुभम ठाकुर पहुंचे। विनय और निशांत राहुल के घर में घुसे। शुभम दूर बाइक लेकर खड़ा था। दोनों ने राहुल के घर से सोने के तीन लाॅकेट, चांदी का कड्डोरा, दो जोडी बिछिया, दो बच्चों के कड्डोरा, चांदी की मूर्ति, एक मोबाईल और रुपए चोरी कर लिए। आरोपियों ने उसे डिब्बे में भर लिया। तभी राहुल घर पहुंच गया। उसे देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने विनय को तो पकड़ लिया, लेकिन शुभम चोरी का सामान लेकर भागा और निशांत के साथ बाइक में बैठकर फरार हो गया।