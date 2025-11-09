Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

किसान की बेटी बनी अफसर, सचिन को 5वें प्रयास में मिली सफलता

MPPSC Result 2023: 2023 की परीक्षा में जनपद पंचायत सीईओ व 2024 में वाणिज्यकर निरीक्षक पद पर चयनित शिवानी कौरव ने बताया कि वह 2020 से लगातार पीएससी की परीक्षा दे रही हैं।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Avantika Pandey

Nov 09, 2025

MPPSC Final Result 2023

MPPSC Final Result 2023

MPPSC Result 2023: 2023 की परीक्षा में जनपद पंचायत सीईओ व 2024 में वाणिज्यकर निरीक्षक पद पर चयनित शिवानी कौरव ने बताया कि वह 2020 से लगातार पीएससी की परीक्षा दे रही हैं। हर बार उन्होंने इंटरव्यू दिया। लेकिन सफलता वर्ष 2023 व 2024 की परीक्षा में मिली। वह जनपद पंचायत सीईओ का पदभार संभालेंगी। शिवानी ने बताया कि उन्होंने नवोदय विद्यालय नरसिंहपुर से स्कूल शिक्षा हासिल की, वहीं प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बना लिया था। इसके बाद साइंस कॉलेज जबलपुर से आगे की शिक्षा हासिल की। उनके पिता राम दर्शन नरसिंहपुर में किसान व मां सरोह गृहणी हैं। बड़ी बहन एएनएम व छोटा भाई शिक्षक है।

पांचवे प्रयास में मिली सफलता, बने बीडीओ

धनवंतरि नगर निवासी सचिन अग्रवाल का चयन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) के पद पर हुआ है। उन्होंने बताया कि यह उनका पांचवा प्रयास था। उम्मीद थी कि इस बार कामयाबी मिलेगी। माता-पिता जितेंद्र अ्रग्रवाल और शकुन अग्रवाल के आशीर्वाद से सफलता मिली। मैने परीक्षा की तैयारी के लिए अपनी जॉब को छोड़ा फिर पूरी लगन से तैयारी में जुटा और सफलता हासिल की।

चार साल की कड़ी मेहनत ने दिलाया मुकाम

संजीवनी नगर निवासी अमृतांश सैनी का चयन सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर हुआ है। अमृतांश ने बताया कि वे चार साल से तैयारी कर रहे थे। राज्य सेवा परीक्षा के लिए यह उनका चौथा अटैम्प्ट था, जिसमें सफलता मिली। उन्होंने कहा कि परीक्षा में चयनित होना सपने पूरा होने जैसा रहा है। पिता अम्बरीश कुमार सैनी एक हॉस्टिपटल में मैनेजर हैं, वहीं मां डॉ. निधि सैनी कॉलेज लैक्चरर हैं। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि उसने जो सपना देखा है वह जरूर पूरा होगा। अमृतांश सफलता का श्रेय मेंटर संदीप व विवेचना तिवारी को देते हैं।

ये भी पढ़ें

MPPSC Final Result 2023: नारियल-प्रसाद बेचने वाले की बेटी प्रिया अग्रवाल बनी डिप्टी कलेक्टर
सतना
MPPSC Final Result 2023

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 04:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / किसान की बेटी बनी अफसर, सचिन को 5वें प्रयास में मिली सफलता

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

9 गांव के ‘900 परिवारों’ को तगड़ा झटका, नहीं मिलेगी राशि

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव शुरु, शामिल होंगी 55 से ज्यादा कंपनिया

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

3 दिन की बच्ची के दिल में छेद, एयरलिफ्ट किया, मुंबई में इलाज शुरू

Jabalpur news three days new born airlifted jabalpur to mumbai heart treatment
जबलपुर

एमपी में पहली बार: थोड़ी देर में एयरलिफ्ट होगी 3 दिन की नवजात, मुंबई में होगा दिल की गंभीर बीमारी का इलाज

MP News newborn 3 days old baby girl airllift to mumbai
जबलपुर

KBC में अमिताभ बच्चन ने जबलपुर पर पूछा 1 करोड़ रुपए का सवाल, कैंडिडेट ने किया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

MP News Jabalpur in kbc
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.