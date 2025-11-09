किसान की बेटी बनी अफसर, सचिन को 5वें प्रयास में मिली सफलता

MPPSC Result 2023: 2023 की परीक्षा में जनपद पंचायत सीईओ व 2024 में वाणिज्यकर निरीक्षक पद पर चयनित शिवानी कौरव ने बताया कि वह 2020 से लगातार पीएससी की परीक्षा दे रही हैं। हर बार उन्होंने इंटरव्यू दिया। लेकिन सफलता वर्ष 2023 व 2024 की परीक्षा में मिली। वह जनपद पंचायत सीईओ का पदभार संभालेंगी। शिवानी ने बताया कि उन्होंने नवोदय विद्यालय नरसिंहपुर से स्कूल शिक्षा हासिल की, वहीं प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बना लिया था। इसके बाद साइंस कॉलेज जबलपुर से आगे की शिक्षा हासिल की। उनके पिता राम दर्शन नरसिंहपुर में किसान व मां सरोह गृहणी हैं। बड़ी बहन एएनएम व छोटा भाई शिक्षक है।