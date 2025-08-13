टूरिस्ट के लिए खुशखबरी, संगमरमरी वादियों में एडवेंचर का दोगुना मजा, हेलिकॉप्टर से करें सैर

प्रस्ताव में जबलपुर के भेड़ाघाट, धुआंधार, घुघरा वाटर फॉल, लम्हेटा सहित आसपास के दर्शनीय स्थलों को हेलीकॉप्टर से देखने की सुविधा शामिल की गई है। हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग, वाटर स्कूटर, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग आदि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को संचालित करने का प्रस्ताव है। परिषद अध्यक्ष चतुर सिंह लोधी के अनुसार अक्टूबर में चालू करने का प्लान है।