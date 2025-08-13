13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

टूरिस्ट के लिए खुशखबरी, संगमरमरी वादियों में एडवेंचर का दोगुना मजा, हेलिकॉप्टर से करें सैर

MP Tourism: मध्य प्रदेश आने वाले टूरिस्ट के लिए बड़ी खुशखबरी, एडवेंचर के शौकीनों का मजा होगा दोगुना, पूरे साल स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आसमान से देख सकेंगे संगमरमरी वादियों का सौंदर्य...

जबलपुर

Sanjana Kumar

Aug 13, 2025

MP Tourism Jabalpur Sangmarmar valley visit by helicopter
MP Tourism Jabalpur Sangmarmar valley visit by helicopter(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP Tourism: पर्यटक बहुत जल्द भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों को हेलीकॉप्टर से निहार सकेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकेंगे। वाटर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए पूरे साल एक्टिविटी की जाएंगीं। इसके लिए नगर परिषद ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।

प्रस्ताव में जबलपुर के भेड़ाघाट, धुआंधार, घुघरा वाटर फॉल, लम्हेटा सहित आसपास के दर्शनीय स्थलों को हेलीकॉप्टर से देखने की सुविधा शामिल की गई है। हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग, वाटर स्कूटर, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग आदि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को संचालित करने का प्रस्ताव है। परिषद अध्यक्ष चतुर सिंह लोधी के अनुसार अक्टूबर में चालू करने का प्लान है।

ये भी पढ़ें

एमपी-महाराष्ट्र हाईवे पर पत्नी की मौत, बाइक पर शव ले जाता दिखा पति, दिल दहला देगा VIDEO
सिवनी
husband carry dead body of his wife on bike after death in road accident heart wrenching Video viral - Copy

ये भी पढ़ें

बड़ा खुलासा, एमपी के इस शहर में भी एक पते पर 10 से ज्यादा वोटर्स, मांगी रिपोर्ट
ग्वालियर
MP News Vote Chori Campaign MP Congress

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 08:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / टूरिस्ट के लिए खुशखबरी, संगमरमरी वादियों में एडवेंचर का दोगुना मजा, हेलिकॉप्टर से करें सैर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.