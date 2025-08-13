टूरिस्ट के लिए खुशखबरी, संगमरमरी वादियों में एडवेंचर का दोगुना मजा, हेलिकॉप्टर से करें सैर

MP Tourism: पर्यटक बहुत जल्द भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों को हेलीकॉप्टर से निहार सकेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकेंगे। वाटर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए पूरे साल एक्टिविटी की जाएंगीं। इसके लिए नगर परिषद ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।
प्रस्ताव में जबलपुर के भेड़ाघाट, धुआंधार, घुघरा वाटर फॉल, लम्हेटा सहित आसपास के दर्शनीय स्थलों को हेलीकॉप्टर से देखने की सुविधा शामिल की गई है। हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग, वाटर स्कूटर, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग आदि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को संचालित करने का प्रस्ताव है। परिषद अध्यक्ष चतुर सिंह लोधी के अनुसार अक्टूबर में चालू करने का प्लान है।