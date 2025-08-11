रेलवे का फैसला, 12 से 15 अगस्त तक बंद रहेगी ‘पार्सल सेवा’

MP News: स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते रेलवे ने जबलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में माल लदान पर 12 से 15 अगस्त तक रोक लगा दी है। इसका असर जबलपुर से जाने वाले अनाज, किराना, जनरल गुड्स और रेडीमेड सामग्री के व्यापार पर पड़ेगा।
रेलवे रेल मंडल से सभी लीज कंटेनरों की जांच भी कर रहा है। यह प्रतिबंध लीज पर दिए गए एसएलआर, एजीसी और वीपीएस सहित सभी पर लागू होगा। यात्री अपने साथ तय भार का सामान ले जा सकेंगे।
जबलपुर से दिल्ली की ओर रोजाना 25 से 30 टन माल एक ट्रेन से जाता है। रोजाना चलने वाली महाकोशल एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस और श्रीधाम एक्सप्रेस के लीज कंटेनरों में दिल्ली के लिए माल रवाना किया जाता है। जबलपुर से मुख्य रूप से अनाज, किराना, जनरल गुड्स, रेडीमेड, स्क्रेप और अन्य सामग्री भेजी जाती है। इस निर्णय से व्यापारियों के साथ यात्री भी लगेज बुक नहीं कर सकेंगे।
रेल प्रशासन ने जबलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में लोडिंग से पहले माल की कड़ी जांच भी शुरू कर दी है। हर पार्सल को स्कैन किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम पूरी तरह से सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है।