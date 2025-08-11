रेलवे का फैसला, 12 से 15 अगस्त तक बंद रहेगी ‘पार्सल सेवा’

जबलपुर से दिल्ली की ओर रोजाना 25 से 30 टन माल एक ट्रेन से जाता है। रोजाना चलने वाली महाकोशल एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस और श्रीधाम एक्सप्रेस के लीज कंटेनरों में दिल्ली के लिए माल रवाना किया जाता है। जबलपुर से मुख्य रूप से अनाज, किराना, जनरल गुड्स, रेडीमेड, स्क्रेप और अन्य सामग्री भेजी जाती है। इस निर्णय से व्यापारियों के साथ यात्री भी लगेज बुक नहीं कर सकेंगे।