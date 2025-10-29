निर्देश जारी…बस में बैठे यात्रियों को पहले से बतानी होंगी ये 3 जानकारी

बस में सवार होने के बाद यात्रियों को आपातकालीन निकास, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्रों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही बस में हथौड़ा कहां रखा है, जिसे आवश्यकता पडऩे पर कांच तोड़कर निकाला जा सकता है, यह भी बताना होगा। इनकी निगरानी के लिए डायरी बनानी होगी। इसमें उसे कब और कितने बजे जांचा गया, दर्ज होगा। औचक जांच में इस डायरी को भी चेक किया जाएगा।