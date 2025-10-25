जबलपुर में करोड़ों रुपए कीमती पुरातन मूर्तियां लावारिस पड़ीं सडक़ किनारे, कई हो गईं चोरी

इतिहासकार डॉ. आनंद सिंह राणा ने बताया तेवर, लम्हेटाघाट, गोपालपुर में जो पुरातत्व अवशेष पड़े हैं। उनमें जो प्रतिमाएं और अवशेष हैं वे दृश्यांकन शैली में मिलेंगी। जो खुद बयां कर देती हैं कि वे कौन सी प्रतिमाएं हैं और क्या कहना चाहती हैं। यह शिल्प अब दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो अवशेष हैं उनकी यहां भले ही कोई कीमत न समझ रहा हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लाखों रुपयों में है। यही वजह है कि चोरों की निगाह इन पर हमेशा बनी रहती है।