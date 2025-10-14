बड़ी खबर- एमपी में तीन दिनों तक होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, भागवत सहित सभी प्रमुख नेता होंगे शामिल

RSS- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है। एमपी में संघ की बड़ी बैठक होगी। आरएसएस की यह अहम बैठक तीन दिनों तक चलेगी। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत सहित संघ के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के जबलपुर में आरएसएस की यह अहम बैठक होगी। इसके लिए तैयारियां शुरु कर दी गई हैं।