बड़ी खबर- एमपी में तीन दिनों तक होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, भागवत सहित सभी प्रमुख नेता होंगे शामिल

RSS- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है। एमपी में संघ की बड़ी बैठक होगी।

less than 1 minute read

जबलपुर

Oct 14, 2025

RSS- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है। एमपी में संघ की बड़ी बैठक होगी। आरएसएस की यह अहम बैठक तीन दिनों तक चलेगी। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत सहित संघ के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के जबलपुर में आरएसएस की यह अहम बैठक होगी। इसके लिए तैयारियां शुरु कर दी गई हैं।

जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल की बैठक होगी। आरएसएस सूत्रों के अनुसार तीन दिनों की यह बैठक 30 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 1 नवम्बर तक चलेगी।

आरएसएस के सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे

संघ की कार्यकारी मंडल की इस अहम बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। आरएसएस के सभी छह सह सरकार्यवाह एवं अन्य अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुखों सहित कार्यकारिणी के सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। इस प्रकार 30 और 31 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को जबलपुर में आरएसएस के सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे।

14 Oct 2025 03:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / बड़ी खबर- एमपी में तीन दिनों तक होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, भागवत सहित सभी प्रमुख नेता होंगे शामिल

