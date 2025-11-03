आज एमपी में RSS प्रमुख मोहन भागवत, सत्संग सभा में होंगे शामिल

RSS News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत अभी संस्कारधानी जबलपुर में ही रहेंगे। आज सोमवार को वह तिलहरी के विजन महल होटल वृहद संत समागम में शामिल होंगे। यह आयोजन स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से किया गया है। सत्संग सभा में दिल्ली, अहमदाबाद से आए 350 संत, देशभर से पहुंचे 600 हरि ह्यभक्त और स्थानीयजन समेत 2 हजार लोगों को संघ प्रमुख संबोधित करेंगे।