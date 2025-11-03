Patrika LogoSwitch to English

आज एमपी में RSS प्रमुख मोहन भागवत, सत्संग सभा में होंगे शामिल

RSS News: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिलभारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक खत्म, आज सत्संग सभा का आयोजन, संबोधित करेंगे सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 03, 2025

RSS chief Mohan Bhagwat

RSS प्रमुख के व्याख्यान में विपक्षी नेताओं को न्योता (फाइल फोटो)

RSS News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत अभी संस्कारधानी जबलपुर में ही रहेंगे। आज सोमवार को वह तिलहरी के विजन महल होटल वृहद संत समागम में शामिल होंगे। यह आयोजन स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से किया गया है। सत्संग सभा में दिल्ली, अहमदाबाद से आए 350 संत, देशभर से पहुंचे 600 हरि ह्यभक्त और स्थानीयजन समेत 2 हजार लोगों को संघ प्रमुख संबोधित करेंगे।

आज संध्या बेला में आयोजित सत्संग सभा में संघ प्रमुख का उद्बोधन लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। स्वामीनारायण संप्रदाय से आए संतजन भी हरि भक्तों के बीच बात रखेंगे। आयोजन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।

Updated on:

03 Nov 2025 08:42 am

Published on:

03 Nov 2025 08:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / आज एमपी में RSS प्रमुख मोहन भागवत, सत्संग सभा में होंगे शामिल

