10000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया SBI का फील्ड ऑफिसर, मांगे थे 20 हजार

सीबीआइ जबलपुर यूनिट ने शनिवार को एसबीआई के सीधी स्थित मानस भवन ब्रांच के फील्ड ऑफीसर को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ दबोच लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को उसे जबलपुर सीबीआइ के विशेष कोर्ट के पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सीधी निवासी कांति लाल सोनी ने एसबीआइ सीधी की मानस भवन ब्रांच में मुद्रा लोन के लिए आवेदन किया था। फील्ड ऑफीसर विकास भारती ने लोन आवंटन कराने की बात कही। शनिवार को विकास ने रिश्वत की रकम लेकर कांति को एसबीआइ के बाहर बुलाया। टीम को यह जानकारी कांति ने दी।