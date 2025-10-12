Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

10000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया SBI का फील्ड ऑफिसर, मांगे थे 20 हजार

MP News: सीबीआइ जबलपुर यूनिट ने शनिवार को सीबीआई के सीधी स्थित मानस भवन ब्रांच के फील्ड ऑफीसर को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ दबोच लिया।

less than 1 minute read

जबलपुर

image

Avantika Pandey

Oct 12, 2025

sbi officer take bribery

sbi officer take bribery (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी घूस लेते पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो रहे है। ऐसा ही मामला सीधी जिले से सामने आया है। यहां जबलपुर सीबीआई की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीधी के एक बैंक में पदस्थ अधिकारी को 10000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

जबलपुर सीबीआइ के विशेष कोर्ट के पेश होगा रिश्वतखोर

सीबीआइ जबलपुर यूनिट ने शनिवार को एसबीआई के सीधी स्थित मानस भवन ब्रांच के फील्ड ऑफीसर को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ दबोच लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को उसे जबलपुर सीबीआइ के विशेष कोर्ट के पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सीधी निवासी कांति लाल सोनी ने एसबीआइ सीधी की मानस भवन ब्रांच में मुद्रा लोन के लिए आवेदन किया था। फील्ड ऑफीसर विकास भारती ने लोन आवंटन कराने की बात कही। शनिवार को विकास ने रिश्वत की रकम लेकर कांति को एसबीआइ के बाहर बुलाया। टीम को यह जानकारी कांति ने दी।

लोन मंजूरी के बाद मांगे थे 20 हजार

लोन की राशि स्वीकृत होने के बाद विकास ने कांति से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। मामले की शिकायत कांति ने जबलपुर सीबीआई एसपी सतीश कुमार राठी से की। एसपी सीबीआइ ने डीएसपी एके मिश्रा, यूपी सिंह, राहुल तिवारी, नीतेश सिंह, केए देवंगन, अभिषेक पांडे और विपिन सिंह की टीम का गठन किया। टीम ने कॉल टेप किया।

ये भी पढ़ें

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 12 हजार की रिश्वत लेते उपयंत्री को रंगेहाथों पकड़ा
बुरहानपुर
Burhanpur Bribe Lokayukta big action

जबलपुर / 10000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया SBI का फील्ड ऑफिसर, मांगे थे 20 हजार

