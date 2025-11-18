एमपी का बड़ा पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, प्रधान आरक्षक और कारोबारी को भी पकड़ा

सिवनी पुलिस ने बालाघाट के डीएसपी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया
MP Police- मध्यप्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक प्रधान आरक्षक और एक कारोबारी को भी पकड़ा है। सिवनी हवाला कांड में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। इस मामले में जबलपुर क्राइम ब्रांच में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रमोद सोनी और हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी के अलावा ओमती में पदस्थ रहे पूर्व सीएसपी पंकज मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। वे वर्तमान में बालाघाट में हॉक फोर्स में पदस्थ हैं। पंकज मिश्रा को सिवनी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सिवनी हवाला कांड की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रमोद से मिले इनपुट पर पंकज मिश्रा ने ही तत्कालीन एसडीओपी पूजा पांडे से हवाला कारोबारी पर रेड करवाई थी। पूजा पांडे भी अभी जेल में ही बंद हैं। हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी भी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल था। उसने प्रमोद को मामले की सूचना दी थी।
सिवनी पुलिस टीम ने बालाघाट के कंसगी में तैनात हॉक फोर्स डीएसपी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने यह कारवाई सोमवार देर रात की है। पुलिस ने सिवनी में हवाला के 2.96 करोड़ रूपए लूट के मामले में डीएसपी पंकज की गिरफ्तारी की है।
इसके पूर्व जबलपुर के प्रधान आरक्षक प्रमोद सोनी और एक बाहरी व्यक्ति पंजू गोस्वामी को जबलपुर क्राइम ब्रांच की टीम गिरफ्तार कर कल सिवनी लेकर आई थी। इसके बाद डीएसपी को देर रात गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आज सिवनी न्यायालय में पेश किया जा सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि हवाला के करीब 3 करोड़ रुपए लूटने के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है।
कारोबारी पंजू गोस्वामी ने पहले प्रधान आरक्षक प्रमोद को सूचना की। प्रमोद ने डीएसपी मिश्रा को मामले से अवगत कराया। इसके बाद डीएसपी ने एसडीओपी पूजा पांडे को यह इनपुट दिया जिसके आधार पर उन्होंने हवाला कारोबारी को धर दबोचा। कारोबारी के पास से करोड़ों की रकम बरामद कर उसकी बंदरबांट कर ली।
हवाला के 2.96 करोड़ लूटकांड का बालाघाट से कनेक्शन जुड़ा है। सिवनी से आई पुलिस टीम ने यहां पदस्थ हॉक फोर्स के डीएसपी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया। जबलपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले एक पुलिसकर्मी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया फिर डीएसपी मिश्रा पर हाथ डाला। जबलपुर की क्राइम ब्रांच और सिवनी पुलिस टीम इस मामले में संयुक्त कारवाई कर रही हैं।
