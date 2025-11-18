एमपी का बड़ा पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, प्रधान आरक्षक और कारोबारी को भी पकड़ा

MP Police- मध्यप्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक प्रधान आरक्षक और एक कारोबारी को भी पकड़ा है। सिवनी हवाला कांड में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। इस मामले में जबलपुर क्राइम ब्रांच में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रमोद सोनी और हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी के अलावा ओमती में पदस्थ रहे पूर्व सीएसपी पंकज मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। वे वर्तमान में बालाघाट में हॉक फोर्स में पदस्थ हैं। पंकज मिश्रा को सिवनी पुलिस ने गिरफ्तार किया।