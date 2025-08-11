डायपर में ‘तंबाकू’, ताबीज में ‘गांजा’ लेकर जेल में राखी बांधने पहुंची बहनें

सभी महिलाओं और बच्चों को कड़ी जांच के बाद जेल में प्रवेश दिया जा रहा था। इस दौरान एक बच्चे के ताबीज को जेल कर्मियों ने देखा, तो वह सामान्य से बड़ा दिखा। उसे जांचा गया, तो उसमें गांजा मिला। एक बच्चे के डायपर में तंबाकू मिली। एक महिला कीपैड मोबाइल अंदर ले जाने की फिराक में थी, लेकिन सुरक्षा जांच में पकड़ी गई। एक महिला ने साड़ी में सिलाई कर गांजा छिपा कर रखा था। हालांकि, रक्षाबंधन के चलते किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।