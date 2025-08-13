13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

‘बेटे बने यमराज’, हाथ-पैर बांध पिता को नहर में फेंका, 10 किमी दूर मिला शव

Jabalpur Crime: बुढापे में सहारा देने वाले बेटों ने ही ले ली पिता की जान, चचेरे भाई को हुआ था शक, पड़ताल में मिला शव

जबलपुर

Sanjana Kumar

Aug 13, 2025

Jabalpur Crime Sons killed their Father shocking News
Jabalpur Crime Sons killed their Father shocking News(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Jabalpur Crime: बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय दो कपूतों ने पिता को जल समाधि ही दे दी। हाथ-पैर बंधे पिता का शव नर्मदा नहर में 10 किमी दूर मिला। पुलिस ने बेटों हिरासत में ले लिया है। वारदात की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। मझगवां पुलिस ने बताया, अगरिया गांव के गिरानी कुम्हार (55) के दो बेटे अजय, संतोष से अक्सर विवाद होता था। छुटकारा पाने बेटों ने रूह कंपा देने वाला प्लान बनाया।

10 अगस्त को जब पूरा इलाका कजलियां पर्व पर सौहार्द्र बढ़ाने में जुटा था, तब अजय-संतोष पिता के हाथ बांधकर ले जाने लगे। तभी चचेरा भाई शंकर आ गया। पूछा तो भाइयों ने कहा, उन्हें सिद्ध बाबा ले जा रहे हैं। उन्होंने बुढ़री नहर में पिता को फेंक दिया। उनके हाथ बंधे ही थे, पैर भी रस्सी गमछे से बांध दिए।

ये भी पढ़ें

आज इन रास्तों पर जाने से बचें, थोड़ी देर में यहां से गुजरेंगे सीएम मोहन यादव, विशाल तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल
इंदौर
CM Mohan Yadav indore in Tiranga Yatra

चचेरे भाई को हुआ शक

चचेरा भाई शंकर 10 अगस्त की रात गिरानी को तलाशते हुए सिद्ध बाबा गया पर वे नहीं मिले। सोमवार को चचेरे भाइयों से पूछा। पहले तो यही कहते रहे कि सिद्ध बाबा पहुंचा आए। कहीं चले गए होंगे। शंकर तलाश में निकला तो शव नहर में मिला। पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

इनके लिए हर काम बाएं हाथ का खेल, जानें स्पेशल लगने वाले लेफ्टीज के सामने कितनी चुनौतियां?
उज्जैन
Happy Left Handers Day 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / ‘बेटे बने यमराज’, हाथ-पैर बांध पिता को नहर में फेंका, 10 किमी दूर मिला शव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.