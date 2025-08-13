‘बेटे बने यमराज’, हाथ-पैर बांध पिता को नहर में फेंका, 10 किमी दूर मिला शव

Jabalpur Crime: बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय दो कपूतों ने पिता को जल समाधि ही दे दी। हाथ-पैर बंधे पिता का शव नर्मदा नहर में 10 किमी दूर मिला। पुलिस ने बेटों हिरासत में ले लिया है। वारदात की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। मझगवां पुलिस ने बताया, अगरिया गांव के गिरानी कुम्हार (55) के दो बेटे अजय, संतोष से अक्सर विवाद होता था। छुटकारा पाने बेटों ने रूह कंपा देने वाला प्लान बनाया।