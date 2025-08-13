इनके लिए हर काम बाएं हाथ का खेल, जानें स्पेशल लगने वाले लेफ्टीज के सामने कितनी चुनौतियां?

कहते हैं बाएं हाथ का खेल आसान होता है, लेकिन जिनके लिए यह सचमुच बाएं हाथ का खेल है, उनकी जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। दुनिया की कुल आबादी में महज 15 फीसदी लोग ही ऐसे हैं जो कलम, कूची, रैकेट या कंप्यूटर माउस सबकुछ बाएं हाथ से चलाते हैं। 13 अगस्त को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट-हैंडर्स डे इन्हीं खास लोगों का दिन है, जो रोजमर्रा की उन चीजों में भी कमाल कर दिखाते हैं, जिन्हें उनके लिए बनाया ही नहीं गया। इतिहास से लेकर आज तक, लियोनार्डो दा विंची, बराक ओबामा, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसे नाम बताते हैं कि लेफ्टीज भी बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। इसी कड़ी में हैं, उज्जैन के वो लेफ्टी, जिन्होंने इस आदत को पहचान में बदला, चुनौतियों को हथियार बनाया और अपनी-अपनी दुनिया में छाप छोड़ दी।