रेजिन मार्बल की मूर्तियां बनाने वाला प्रदेश का इकलौता आर्टिस्ट बना भेड़ाघाट का युवा- देखें वीडियो

राहुल ने बताया कोरोना काल के बाद मूर्तियों की कीमतें बढ़ीं तो यहां के लोगों ने दिलचस्पी लेना कम कर दिया था। फिर विचार आया कि बाहर से आने वाली रेजिन की बनी मूर्तियां हल्की होती हैं जो टूटने के बाद जुड़ती भी नहीं। वहीं जयपुर, मुंबई से आने वाली फाइबर की मूर्तियां भी महंगी होने के साथ कच्ची होती थीं। चूंकि मैं मार्बल आर्ट से जुड़ा रहा हूं तो नई तकनीक पर काम करते हुए रेजिन मार्बल की मूर्तिंया बनाने लगा। जो फिनिशिंग के साथ मजबूत भी होती हैं। ये देखने में हूबहू मार्बल की दिखाई देती हैं। पूरे प्रदेश और महाकौशल में राहुल के अलावा रेजिन मार्बल की मूर्तियां कोई और नहीं बनाता है।