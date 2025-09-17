सितबर के अंतिम सप्ताह में हो मानसून की विदाई, भी झूमकर बरस रहे बादल

मंगलवार को शहर के कई क्षेत्र में घंटों बिजली गुल रहने से लोग परेशान हुए। अधारताल, रांझी, शांति नगर, रक्षा कॉलोनी, गोकलपुर में बिजली गुल होने की समस्या ज्यादा है। रांझी के शांति नगर क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे बिजली गुल हो गई। केबल में फॉल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई। सुधार के बाद शाम 6.30 बजे बिजली आई। करीब सौ घरों में लोग परेशान हुए। इसी तरह अधारताल, विजय नगर और मुस्काना प्लाजा के पास कई बार बिजली गुल हुई। विजय नगर दीपिका हाइट्स निवासी वंदना सिंह, आरती कुशवाहा ने बताया कि शाम के समय अक्सर ट्रिपिंग होती है।