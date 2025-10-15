Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

रेलवे में नई भर्तियां रुकीं, रिटायर कर्मचारियों के लिए इन ‘5 पदों’ पर होगी भर्ती

MP News: रेल प्रशासन का मानना है कि कई विभागों में स्टाफ की कमी है। ऑपरेटिंग और कमर्शियल विभाग में अनुभवी कर्मियों की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है....

2 min read

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Oct 15, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: रेलवे से रिटायर हुए कर्मचारियों को दूसरी पारी का मौका मिलेगा। नई भर्तियों में हो रही देरी के कारण अब पुराने कर्मचारियों को री-इंगेजमेंट के तहत फिर से सेवा का अवसर मिलेगा। इसके लिए अधिकतम 65 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई है। ऑपरेटिंग और कमर्शियल विभाग से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है।

इसके लिए इन विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए हैं। 31 अक्टूबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को लिखित में अपना आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ शपथ पत्र भी देना होगा कि सेवा अवधि के दौरान उनका रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है।

अगले चरण में एकाउंट व इंजीनियरिंग

री-एंगेजमेंट के अगले चरण में एकांउट विभाग, इंजीनियरिंग जैसे विभागों को भी शामिल करने की तैयारी है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे रिटायर्ड कर्मचारियों के अनुभव का फायदा रेलवे को मिलेगा। नए कर्मचारियों की भर्ती पर आने वाला खर्च और समय दोनों की बचत होगी।

रेल प्रशासन की दलील

रेल प्रशासन का मानना है कि कई विभागों में स्टाफ की कमी है। ऑपरेटिंग और कमर्शियल विभाग में अनुभवी कर्मियों की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन का तर्क है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपने से कार्य में निरंतरता बनी रहेगी।

बूढ़े कंधों को लेकर उठ रहे सवाल

प्वाइंटसमेन जैसे पद रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, जहां त्वरित निर्णय और शारीरिक फुर्ती की जरूरत होती है। ऐसे में 60 से 65 वर्ष की उम्र के रिटायर कर्मचारियों को इन पदों पर दोबारा तैनात करने से सुरक्षा पर असर पडऩे की आशंका जताई जा रही है। रेलवे के कई अधिकारी भी मानते हैं कि 60 वर्ष के कर्मचारी पर इस तरह की जिम्मेदारी डालना जोखिमभरा हो सकता है। वहीं दूसरी और नए युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर कम होंगे।

इन पदों पर की जा रही भर्ती

कामर्शियल सुप्रीटेंडेंट, डिप्टी स्टेशन मास्टर (डीएसएम), चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर कार्मशियल कम टिकट क्लर्क एवं प्वाइंटसमेन।

विभाग ने ऐसे कर्मचारियों से आवेदन मांगे हैं जो रिटायरमेंट के बाद फिर से काम करना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अक्टूबर तक आवेदन भरकर देना होगा जिसके बाद विभाग निर्णय लेगा।- डॉ. मधुर वर्मा, सीनियर डीसीएम रेलवे

Published on:

15 Oct 2025 12:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / रेलवे में नई भर्तियां रुकीं, रिटायर कर्मचारियों के लिए इन ‘5 पदों’ पर होगी भर्ती

