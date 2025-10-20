सिस्टम ने नहीं सुनी तो नाराज ग्रामीण खुद ही बनाने लगे सड़क, हर दिन कर रहे हैं श्रमदान

दरअसल, गांवों को हाइवे से जोडऩे वाला 3 किलोमीटर का जंगली मार्ग है। इस मार्ग से पैदल आवागमन ही संभव है। इसकी वजह से 40 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। ग्रामीण इसी कच्ची सडक़ को अब आवागमन के लायक बना रहे हैं। इसके लिए सैकड़ों लोग गैंती-फावड़ा लेकर निकले और सडक़ के लिए जमीन का समतलीकरण शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने की मांग सड़क निर्माण करने वाले ग्रामीणों ने मार्ग को प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास पहुंच मार्ग योजना के तहत स्वीकृत करने की मांग की है ताकि यह पक्की सडक़ बन सके। इस दौरान ग्राम के शिव मरकाम, शंकरलाल मवेदी, कमला पटेल, रामजी सैवा्, कालीराम पंदे, कैलाश वीचाम, शीलचंद सहित अन्य ग्रामवासी सहित वन विभाग का अमला भी मौजूद रहा।