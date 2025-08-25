जबलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमपी को मिलेंगी ये सौगातें

JP Nadda Reached Jabalpur : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर पहुंच गए हैं। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एमपी भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद आशीष दुबे समेत कई नेता मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर नड्डा का भव्य स्वागत किए जाने के बाद जेपी नड्डा का काफिला भाजपा जिला कार्यालय की ओर रवाना हो गया। आपको बता दें कि, जेपी नड्डा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश के अलग अलग जिलों को कई सौगातें देंगे।