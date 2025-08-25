Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

जबलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमपी को मिलेंगी ये सौगातें

JP Nadda Reached Jabalpur : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संस्कारधानी जबलपुर पहुंच गए हैं। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया।

जबलपुर

Faiz Mubarak

Aug 25, 2025

JP Nadda Reached Jabalpur
जबलपुर में जेपी नड्डा का स्वागत (Photo Source- Patrika)

JP Nadda Reached Jabalpur : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर पहुंच गए हैं। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एमपी भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद आशीष दुबे समेत कई नेता मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर नड्डा का भव्य स्वागत किए जाने के बाद जेपी नड्डा का काफिला भाजपा जिला कार्यालय की ओर रवाना हो गया। आपको बता दें कि, जेपी नड्डा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश के अलग अलग जिलों को कई सौगातें देंगे।

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय में बैठक में शामिल हो गए हैं। नेताजी सुभाषचंद्र बोस कल्चरल एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीपीपी मॉडल पर प्रदेश के 4 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एमओयू भी साइन करेंगे।

जेपी नड्डा के कार्यक्रम

जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के श्योपुर, कटनी और सिंगरौली के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत नवाचारों का शुभारंभ करेंगे। लोहिया पुल सिविल लाइन पचपेढ़ी में स्व. सुभाष चंद्र बैनर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। शाम को उमाघाट-गौरीघाट में मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होंगे। इसके बाद रात्रि भोज और रात्रि विश्राम शहर में ही करेंगे। जेपी नड्डा कल 26 अगस्त की दोपहर 3.30 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

25 Aug 2025 02:37 pm

