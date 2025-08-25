एमपी के इस शहर को आज मेडिकल कॉलेज की सौगात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे हस्ताक्षर

2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरा के दौरान कटनी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी। 6 अक्टूबर 2023 में मेडिकल कॉलेज के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी। लेकिन, अबतक मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर कोई सार्थक पहल की गई। कटनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर जिला जन अधिकार मंच द्वारा भी मांग रखी गई, कई संगठनों ने अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिले को पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है।