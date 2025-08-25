Patrika LogoSwitch to English

कटनी

एमपी के इस शहर को आज मेडिकल कॉलेज की सौगात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे हस्ताक्षर

Katni Medical College : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज जबलपुर में अनुबंध को हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसे कटनी जिला चिकित्सालय में वर्चुअली दिखाया जाएगा। कार्यक्रम के साक्षी जिले के जनप्रतिनिधि और जिलेवासी बनेंगे।

कटनी

Faiz Mubarak

Aug 25, 2025

Katni Medical College
कटनी को आज मेडिकल कॉलेज की सौगात (Photo Source- Patrika)

Katni Medical College : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 अगस्त यानी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केन्द्र में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक निर्णयों और जनहितैषी पहल का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रदेश के ही कटनी जिले के लिए पीपीपी मॉडल पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर भी करेंगे।

इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी जिलेवासी भी बनें, इसके लिए कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सोमवार को दोपहर 2 बजे से जिला चिकित्सालय कटनी के तृतीय तल, मातृ एवं शिशु परिचर्या भवन (एमसीएच बिल्डिंग), में करने की व्यवस्था की है। इस संबंध में कलेक्टर यादव सीएमएचओ डॉ. राज सिंह को कार्यक्रम के लिए सांसद, सभी विधायकों समेत सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दे चुके हैं।

जिला जेल के पीछे चिन्हित है 35 हेक्टेयर भूमि

कॉलेज निर्माण के लिए जिला जेल के पीछे 35 हेक्टेयर जमीन पहले ही चिन्हित की जा चुकी है। ऐसे में जिले की सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों के लंबे प्रयास और इंतजार के बाद जिले को मेडिकल कॉलेज की आस बनने जा रही है। इस जमीन को तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग भी निरीक्षण कर उपयुक्त बता चुके हैं। आवंटन की प्रक्रिया भी हो गई है। वहीं, आज स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद से निर्माण की दिशा में काम शुरु हो सकेगा।

सरकारी मेडिकल कॉलेज के ये हैं फायदे

स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को जबलपुर या अन्य बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कॉलेज खुलने से मेडिकल, नर्सिंग और सपोर्ट स्टॉफ को रोजगार मिलेगा। शिक्षा के नए अवसर, कटनी और आसपास के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज निर्माण और संचालन से स्थानीय व्यवसाय, किराया बाजार और सेवाओं में तेजी आएगी। जिले को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी।

6 सितंबर 23 को आया था पत्र

2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरा के दौरान कटनी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी। 6 अक्टूबर 2023 में मेडिकल कॉलेज के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी। लेकिन, अबतक मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर कोई सार्थक पहल की गई। कटनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर जिला जन अधिकार मंच द्वारा भी मांग रखी गई, कई संगठनों ने अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिले को पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है।

Published on:

25 Aug 2025 09:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एमपी के इस शहर को आज मेडिकल कॉलेज की सौगात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे हस्ताक्षर

