रतलाम

यहां लकड़बग्घों की दहशत में रह रही बड़ी आबादी, रिहायशी क्षेत्र में घूम रहा खूंखार झुंड

Hyenas Fear : जावरा अनुभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम बनवाड़ा के ग्रामीण इन दिनों लकड़बग्घों की दहशत से जूझ रहे हैं। रिहायशी क्षेत्र में एक साथ लगभद एक दर्जन लकड़बग्घे घूमने का दावा किया जा रहा है।

रतलाम

Faiz Mubarak

Aug 24, 2025

Hyenas Fear
लकड़बग्घों की दहशत (Photo Source- Video Screenshot)

Hyenas Fear : मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले जावरा अनुभाग में इन दिनों लकड़बग्घों का आतंक हैं। बताया जा रहा है कि, ग्राम बनवाड़ा के पास 10 से 12 लकड़बग्घे देखे गए हैं। इनका अंग्रेजी नाम हायना है और ये मांसाहारी जानवर है। इनका मुख्य आहार मृत मवेशी होते हैं। हालांकि, ये झुंड बनाकर हमला करते हैं, फिर भले ही वो हमला किसी जानवर पर हो या इंसान पर। ऐसे में संबंधित इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।

स्थानीय लोग इन लकड़बग्घों को पकड़कर दूर जंगल में छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही एक हायना गांव बनवाड़ा के पास घुमते हुए वीडियो जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह रिंगनोद ने मोबाइल से बनाया और वीडियो मैसेज जारी करते हुए वन विभाग से इस लकड़बग्घे को पकड़ने और दूर छोड़ने की मांग की ताकि, ग्रामीण सुरक्षित रह सकें। उनके वीडियो के बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि ये वीडियो में दिख रहे किसी एक लकड़बग्घे का मामला नहीं है बल्कि गांव के आसपास कई दिनों से 10 से 12 लकड़बग्घे देखे गए है।

वन विभाग का तर्क

मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव में जब कभी कोई मवेशी मृत होता है तो ग्रामीण गांव के पास ही उसे फेंक देते है। ये लकड़बग्घे उसी मृत मवेशी के चक्कर में गांव के पास आ जाते है। इसलिए सरपंच व ग्रामीणों को समझाइश दी है कि वे शाम होने के बाद अंधेरे में अकेले भ्रमण नहीं करें। जंगल तरफ नहीं जाएं। मृत मवेशियों को भी दूर जंगल में फेंकने की समझाइश दी, ताकि लकड़बग्घे गांव तरफ न आएं।

Published on:

24 Aug 2025 02:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / यहां लकड़बग्घों की दहशत में रह रही बड़ी आबादी, रिहायशी क्षेत्र में घूम रहा खूंखार झुंड

