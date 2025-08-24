यहां लकड़बग्घों की दहशत में रह रही बड़ी आबादी, रिहायशी क्षेत्र में घूम रहा खूंखार झुंड

स्थानीय लोग इन लकड़बग्घों को पकड़कर दूर जंगल में छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही एक हायना गांव बनवाड़ा के पास घुमते हुए वीडियो जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह रिंगनोद ने मोबाइल से बनाया और वीडियो मैसेज जारी करते हुए वन विभाग से इस लकड़बग्घे को पकड़ने और दूर छोड़ने की मांग की ताकि, ग्रामीण सुरक्षित रह सकें। उनके वीडियो के बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि ये वीडियो में दिख रहे किसी एक लकड़बग्घे का मामला नहीं है बल्कि गांव के आसपास कई दिनों से 10 से 12 लकड़बग्घे देखे गए है।