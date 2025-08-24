जिस मंदिर में की चोरी, पुलिस ने वहीं टिकवाया माथा, वारदात को अंजाम देने कार से पहुंची थी गैंग

खास बात ये है कि, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस सीधे खाटू श्याम मंदिर भी लेकर गई, जहां उसने भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर सिर झुकवाया। एसडीओपी मोनिका सिंह और थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे का कहना है कि, इसी गिरोह ने पहले भी शहर में स्थित गुरुकुल स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल, आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।