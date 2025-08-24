जिस मंदिर में की चोरी, पुलिस ने वहीं टिकवाया माथा, वारदात को अंजाम देने कार से पहुंची थी गैंग

Stolen Case : मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आने वाले धामनोद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इलाके में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड धवल पिता हकला डामोर, निवासी ग्राम लिमडी (गुजरात) को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि, चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी अपने गिरोह के साथ स्विफ्ट कार से मंदिर आया था।
आपको बता दें कि, बीते 23 जुलाई 2025 को धामनोद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खाटू श्याम मंदिर से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी और मुख्य आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने 4 अन्य साथियों के नाम भी कबूल किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति के साथ साथ नगदी बरामद कर ली है।
खास बात ये है कि, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस सीधे खाटू श्याम मंदिर भी लेकर गई, जहां उसने भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर सिर झुकवाया। एसडीओपी मोनिका सिंह और थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे का कहना है कि, इसी गिरोह ने पहले भी शहर में स्थित गुरुकुल स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल, आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।