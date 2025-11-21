Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

मप्र में शराब दुकानों पर हाईकोर्ट की सख्ती, बताया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन

मप्र में शराब दुकानों पर हाईकोर्ट की सख्ती, बताया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 21, 2025

Jaipur Liquor Shops

देर रात शराब दुकानों पर लगेगा ताला (फोटो- पत्रिका)

liquor shops : नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों को खोलने की अनुमति देने पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई। जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में ऐसी शराब दुकानों को बंद या शिफ्ट करने की मांग की गई है। मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, प्रदेश के आबकारी आयुक्त व आबकारी सचिव को भी पक्षकार बनाया है।

Read More - मोबाइल गेमिंग डिसऑर्डर बिगाड़ सकता है बच्चों का भविष्य, सेहत पर पड़ रहा भारी- देखें वीडियो

liquor shops : बताए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

  • सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश हैं कि राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई शराब दुकान नहीं हो सकती।
  • यह राजमार्ग से दिखनी भी नहीं चाहिए और न ही उसकी सीधी पहुंच हो।
  • 1 जून, 2017 को केंद्र सरकार ने इसका सर्कुलर भी जारी किया। फिर भी मप्र में 2025-26 की नई आबकारी नीति में कई दुकानों का नवीनीकरण किया गया।
  • मप्र में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का खुलकर उल्लंघन हो रहा है।

liquor shops : भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका

भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता नूर खान की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने दलील दी, राजमार्गों के किनारे शराब दुकानें होने से चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। इससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 21 व 47 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मप्र में एनएच किनारे शराब दुकानें चल रही हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए याचिका के साथ शराब दुकानों की तस्वीरें व दस्तावेज भी दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 11:11 am

Published on:

21 Nov 2025 11:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / मप्र में शराब दुकानों पर हाईकोर्ट की सख्ती, बताया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

ट्रेंडिंग

young boy death after Dogs Bit

World Rabies Day
जबलपुर

MP High Court: राजधानी में हाईकोर्ट से अनुमति लिए बिना एक भी पेड़ नहीं काट सकेंगे अफसर

MP High Court on tree Cutting
जबलपुर

हाईवे पर शराब की दुकान… हाईकोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार को भेजा नोटिस

MP High Court jabalpur
जबलपुर

एमपी में दफ्तर के सामने ‘1500 रुपए’ की रिश्वत लेते पकड़ाया ‘बाबू’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

जबलपुर

एमपी के IAS अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, केंद्रीय कृषि मंत्रालय में बने डायरेक्टर

MP IAS Avinash Lavania appointed as Director in Union Agriculture Ministry
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.