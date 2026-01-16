पंजाब-हरियाणा के बाद एमपी में फैला ‘गेहूं का मामा’, फसल का कर रहा नाश

'गेहूं का मामा' कहलाने वाला यह खरपतवार गेहूं जैसा दिखता है। यह फसल को चपेट में लेकर पौधों की जड़ों को जकड़ कर ग्रोथ प्रभावित करता है। शुरुआती अवस्था में यह बिल्कुल गेहूं की तरह दिखता है। इसमें भी बाली निकलती है, लेकिन बालियों में कांटे नहीं होते और कॉलर वाला हिस्सा हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है। इसी समानता के कारण किसान समय पर पहचान नहीं कर पाते और तब तक यह खेत में फैल चुका होता है।