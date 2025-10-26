जबलपुर के नर्मदा तट में बन रहा विश्वस्तरीय ग्लास ब्रिज, नए साल में मिल सकती है सौगात

Glass Bridge
Glass Bridge : नर्मदा के विहंगम दृश्यों को और करीब से देखने और उसकी सुंदरवादियों को निहारने के लिए जल्द ही पर्यटकों को नई सौगात मिलने वाली है। न्यू भेड़ाघाट में बहुप्रतिक्षित केंटीलीवर ग्लास ब्रिज नए साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एमपीटी द्वारा बनवाए जा रहे इस ग्लास ब्रिज के ऊपर से सैलानी नर्मदा के सौंदर्य को और करीब से निहार सकेंगे। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में कई और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
एमपीटी के ईई वीरेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया न्यू भेड़ाघाट में केंटीलीवर ग्लास ब्रिज बनवाया जा रहा है। जहां से व्यू प्वाइंट ऐसा होगा जो पर्यटकों को नर्मदा का एक अलग ही रूप दिखाएगा। हालांकि इस ब्रिज का निर्माण बहुत दिनों से चल रहा था जो बारिश के चलते कुछ महीनों के लिए रोका गया था। बारिश थमने के बाद इसके निर्माण का काम फिर से शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार यह ग्लास ब्रिज 4.76 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसकी लंबाई 18 मी. (59 फीट), चौड़ाई 2.10 मी. (6 फीट 10 इंच) होगी। ब्रिज स्टील फ्रेम का बनाया जा रहा है, जिसमें ग्लास फ्लोर लगाया जाएगा।
एमपीटी के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी परियोजना का उद्देश्य ये है कि इससे भेड़ाघाट की विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान मिलेगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे साथ ही पर्यटकों के भेड़ाघाट में रुकने की अवधि भी बढ़ेगी। ब्रिज के साथ ही यहां टिकट काउंटर, पाथवे, व्यू प्वॉइंट, कैंटीन सहित व्यवस्थित पार्किंग भी बनाई जा रही है। ये सभी काम 2026 के शुरुआत तक पूरे होने की संभावना है।
भेड़ाघाट में हर साल हजारों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक घूमने आते हैँ। उन्हें धुआंधार, बंदरकूदनी, बोटिंग के साथ रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। जो कुछ ही देर में खत्म हो जाती है या पर्यटकों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। ग्लास ब्रिज बनने के बाद यहां का रोमांच और बढऩे की उम्मीद है। जो पर्यटकों को एक-दो दिन रोक सकता है।
