जबलपुर के नर्मदा तट में बन रहा विश्वस्तरीय ग्लास ब्रिज, नए साल में मिल सकती है सौगात

एमपीटी के ईई वीरेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया न्यू भेड़ाघाट में केंटीलीवर ग्लास ब्रिज बनवाया जा रहा है। जहां से व्यू प्वाइंट ऐसा होगा जो पर्यटकों को नर्मदा का एक अलग ही रूप दिखाएगा। हालांकि इस ब्रिज का निर्माण बहुत दिनों से चल रहा था जो बारिश के चलते कुछ महीनों के लिए रोका गया था। बारिश थमने के बाद इसके निर्माण का काम फिर से शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार यह ग्लास ब्रिज 4.76 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसकी लंबाई 18 मी. (59 फीट), चौड़ाई 2.10 मी. (6 फीट 10 इंच) होगी। ब्रिज स्टील फ्रेम का बनाया जा रहा है, जिसमें ग्लास फ्लोर लगाया जाएगा।