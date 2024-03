बस्तर लोकसभा सीट में 14 लाख से ज्यादा मतदाता,19 अप्रैल को होगी वोटिंग... मतदान केंद्रों के लिए निर्देश जारी

यह भी पढ़ें

इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 14 लाख 66 हजार 337 पुरुष और महिला मतदाता मतदाता हैं। मतदान के लिए 97 संगवारी मतदान केंद्र 8 दिव्यांग मतदान केंद्र 31 युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। (voting dates in cg) तय कार्यक्रम के अऩुसार अधिसूचना का प्रकाशन 20 मार्च को, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च, नाम वापसी की तिथि 30 मार्च, मतदान की तिथि 19 अप्रेल, मतगणना की तिथि 4 जून है। (voting dates in chhattisgarh) पत्रवार्ता के दौरान कलेक्टर ने सी- विजिल एप, सुविधा वेबसाइट, वोटर टर्न आउट एप, एनजीएसपी पोर्टल, केवायसी एप समेत निर्वाचन संबंधी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 की जानकारी दी। (voting dates in bastar)