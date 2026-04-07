Road Accident News: ओवरलोड पिकअप बनी काल, जगदलपुर हादसे में 2 की मौत, 37 घायल

Road Accident News: लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र के घोटिया चौकी अंतर्गत ढाबामारी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें पिकअप वाहन में सवार ग्रामीण दुर्घटना का शिकार हो गए। इस भीषण हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 37 ग्रामीण घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और घायलों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।