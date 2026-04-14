प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत, अब आसानी से मिलेगा 5 किलो एलपीजी कनेक्शन

CG Govt Scheme: बस्तर जिले में प्रवासी मजदूरों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक अहम जनहितकारी पहल शुरू की है। इस निर्णय के तहत अब जिले में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) गैस सिलेंडर सुलभ और आसान प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम खासतौर पर उन मजदूरों के लिए राहत भरा है, जो अस्थायी रूप से बस्तर में रहकर काम करते हैं और सुरक्षित ईंधन तक उनकी पहुंच सीमित रहती है।