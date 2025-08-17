79th Independence Day: जामा मस्जिद ग्राउंड में मुस्लिम समाज ने फहराया तिरंगा

79th Independence Day: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जामा मस्जिद ग्राउंड में अंजुमन इस्लामिया (एडहॉक कमेटी) के सदर डॉ. एस. जहीरुद्दीन ने झंडारोहण किया। उन्होंने कहा कि हमारे उलेमा, मशायख और दानिश्वरों ने गुलामी से आजादी के लिए अथक संघर्ष किया।
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस सहित सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से जंग लड़ी और 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी दिलाई।
79th Independence Day: उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा में योगदान देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में छात्राएं, शिक्षक, मस्जिदों के मौलाना, अंजुमन स्कूल के छात्र-शिक्षक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।