79th Independence Day: जामा मस्जिद ग्राउंड में मुस्लिम समाज ने फहराया तिरंगा

79th Independence Day: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जामा मस्जिद ग्राउंड में अंजुमन इस्लामिया (एडहॉक कमेटी) के सदर डॉ. एस. जहीरुद्दीन ने झंडारोहण किया। उन्होंने कहा कि हमारे उलेमा, मशायख और दानिश्वरों ने गुलामी से आजादी के लिए अथक संघर्ष किया।