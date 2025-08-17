Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

79th Independence Day: जामा मस्जिद ग्राउंड में मुस्लिम समाज ने फहराया तिरंगा

79th Independence Day: कार्यक्रम में छात्राएं, शिक्षक, मस्जिदों के मौलाना, अंजुमन स्कूल के छात्र-शिक्षक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 17, 2025

जामा मस्जिद ग्राउंड में फहराया तिरंगा (Photo source- Patrika)
जामा मस्जिद ग्राउंड में फहराया तिरंगा (Photo source- Patrika)

79th Independence Day: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जामा मस्जिद ग्राउंड में अंजुमन इस्लामिया (एडहॉक कमेटी) के सदर डॉ. एस. जहीरुद्दीन ने झंडारोहण किया। उन्होंने कहा कि हमारे उलेमा, मशायख और दानिश्वरों ने गुलामी से आजादी के लिए अथक संघर्ष किया।

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस सहित सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से जंग लड़ी और 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी दिलाई।

79th Independence Day: उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा में योगदान देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में छात्राएं, शिक्षक, मस्जिदों के मौलाना, अंजुमन स्कूल के छात्र-शिक्षक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

79th Independence Day: लालबाग में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उल्लास… केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण
जगदलपुर
लालबाग में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उल्लास (Photo source- Patrika)

ये भी पढ़ें

स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात! रायपुर में जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली
रायपुर
79th Independence Day (Photo source- DPR)

Published on:

17 Aug 2025 11:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / 79th Independence Day: जामा मस्जिद ग्राउंड में मुस्लिम समाज ने फहराया तिरंगा

