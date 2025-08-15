Patrika Harit Pradesh: पौधे लगाकर सुरक्षा का लिया संकल्प, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील

उन्होंने कहा कि उनकी संस्था ऐसे सरोकारों को हमेशा आगे बढ़ाने में तत्पर रही है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षण संस्थानों, ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों पौधों को रोपने के साथ ही उन पौधों का संरक्षण कर रही है। प्रकृति का संरक्षण हम सबका प्रथम दायित्व है। पौधरोपण कर देना ही काफी नहीं, बल्कि लगातार देखरेख संवर्धन किया जाना भी जरूरी है। इस दौरान उन्होंने स्कूल के गेटकीपर को पौधों को पानी देने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल परिसर के बाउंड्री किनारे 50 से ज्यादा पौधे विभिन्न हिस्सों में लगाए गए।