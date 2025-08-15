Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Patrika Harit Pradesh: पौधे लगाकर सुरक्षा का लिया संकल्प, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील

Patrika Harit Pradesh: रायपुर को प्रदूषण से बचाना…पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से पत्रिका हरित प्रदेश अभियान चला रहा है, जिसमें सामाजिक संस्था अवाम-ए-हिंद के पदाधिकारी, सदस्य और पर्यावरण प्रेमी एक साथ आए।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 15, 2025

पौधे लगाकर सुरक्षा का लिया संकल्प (फोटो सोर्स- पत्रिका)
पौधे लगाकर सुरक्षा का लिया संकल्प (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Patrika Harit Pradesh: रायपुर को प्रदूषण से बचाना…पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से पत्रिका हरित प्रदेश अभियान चला रहा है, जिसमें सामाजिक संस्था अवाम-ए-हिंद के पदाधिकारी, सदस्य और पर्यावरण प्रेमी एक साथ आए। राजधानी के सेंटपॉल्स हायर सेकंडरी स्कूल परिसर बैरन बाजार में छायादार, फलदार पौधे रोपे और उन पौधों की सुरक्षा करने का भी संकल्प लिया। पत्रिका के इस हरित प्रदेश अभियान में सामाजिक संस्था अवाम-ए-हिंद के संस्थापक मो. सज्जाद खान ने अपील करते हुए प्रकृति का शृंगार करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि उनकी संस्था ऐसे सरोकारों को हमेशा आगे बढ़ाने में तत्पर रही है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षण संस्थानों, ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों पौधों को रोपने के साथ ही उन पौधों का संरक्षण कर रही है। प्रकृति का संरक्षण हम सबका प्रथम दायित्व है। पौधरोपण कर देना ही काफी नहीं, बल्कि लगातार देखरेख संवर्धन किया जाना भी जरूरी है। इस दौरान उन्होंने स्कूल के गेटकीपर को पौधों को पानी देने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल परिसर के बाउंड्री किनारे 50 से ज्यादा पौधे विभिन्न हिस्सों में लगाए गए।

ये भी पढ़ें

पौधे लगाकर पेड़ बनाओ, जीवन में अमृत बरसाओ… पत्रिका के हरित प्रदेश अभियान से जुड़कर लोगों ने किया पौधरोपण
भिलाई
पत्रिका के हरित प्रदेश अभियान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जागरुकता और संकल्प से बड़े होंगे पौधे

स्कूल की प्राचार्य पल्लवी मिंज ने पौधरोपण अभियान से स्कूल के बच्चों और स्टॉफ को भी जोड़ा। साथ ही पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य का बोध भी कराया। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ये बड़ी समस्या के रूप में न उभरे, इससे पहले जागरुकता और संकल्प के साथ जितने पौधों का रोपण करते हैं, उन्हें बड़ा करने का संकल्प भी लेना पड़ेगा। उन्होंने सरोकार के अभियान की सराहना की।

स्कूल परिसर में दिखा उत्साह और जज्बा

पौधरोपण अभियान में बच्चों से लेकर बड़ों में उत्साह और जज्बा दोनों दिखा। मुख्य रूप से संस्था के संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ प्राचार्या पल्लवी मिंज, चरण मैडम, बासोना मजुमदार, राजेन्द्र शर्मा, अनिल शुक्ल, ज़ुबैर खान, पूनम यादव, कुलविन्दर सिंह, अरहम खान, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, प्रीति जैन, रिंकी शुक्ला, कमलप्रीत कौर, नौरिन, नौशाद एवं स्कूल स्टाफ तथा समाज के बुद्धिजीवी शामिल थे।

ये भी पढ़ें

Patrika Harit Pradesh: हरेली पर्व पर धरती का किया श्रृंगार, लोगों ने किया पौधरोपण, पौधों को पेड़ बनाने का लिया संकल्प
भिलाई
पत्रिका के हरित प्रदेश अभियान से जुड़कर लोगों ने किया पौधरोपण, पौधों को पेड़ बनाने का लिया संकल्प हरित प्रदेश अभियान: हरेली पर्व पर धरती का श्रृंगार किया Patrika Harit Pradesh: हरेली पर्व पर धरती का किया श्रृंगार, लोगों ने किया पौधरोपण, पौधों को पेड़ बनाने का लिया संकल्प पत्रिका के हरियर प्रदेश अभियान के तहत हरेली त्योहार पर जगह-जगह पौधरोपण कर लोगों ने अपने गांव, शहर और प्रदेश को हराभरा बनाने में योगदान दिया। लोगों ने पत्रिका की इस पहल की प्रशंसा की और इससे प्रेरित होकर अपने जन्मदिन पर भी पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अभियान के तहत अब तक पांच हजार से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं। इस अभियान से हरा भरा स्वच्छ धरा समिति, पर्यावरण मित्र मंडल और स्वच्छता ही सेवा समिति जैसी समाजसेवी संगठन जुड़कर पौधरोपण कर रहे हैं। पर्यावरण मित्र मंडल के बालूराम वर्मा पौधरोपण के लिए अपने निजी नर्सरी से दो हजार से अधिक पौधे नि:शुल्क उपलब्ध करा चुके हैं। मनवा कुर्मी कल्याण समिति ने रोपे पौधे मनवा कुर्मी कल्याण समिति भिलाई नगर द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा डॉ. खूबचंद बघेल की 125 वीं जयंती के उपलक्ष्य में रिसाली इस्पात क्लब के सामने उद्यान में वृक्षारोपण किया गया। जिसमें फलदार वृक्ष नीम, बरगद जैसे पौधों का रोपण कर रक्षा का भी संकल्प लिया गया। इस अवसर पर्यावरण मित्र मंडल के संरक्षक बालूराम वर्मा ने लोगों से आव्हान किया कि भविष्य में वृक्षारोपण के लिए पौधे की जरूरत हो तो इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है, उनके रशियन कंपलेक्स सेक्टर 7 स्थित नर्सरी से फलदार एवं छायादार पौधा नि:शुल्क ले जा सकते हैं। वृक्षारोपण में समिति के महिला सदस्यों की भी विशेष सहभागिता रही। इस कार्यक्रम में मनवा कुर्मी कल्याण समिति के समिति अध्यक्ष सेवक राम वर्मा तथा चंद्रभान ठाकुर पार्षद रिसाली निगम का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर गोपाल कृष्ण वर्मा ने जन्मदिन पर केक काटकर सबके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की। कार्यक्रम में ईश्वरी वर्मा दुर्ग राज प्रधान, संतोष पाटणवार अध्यक्ष-छत्तीसगढी कुर्मी क्षत्रिय समाज भिलाई नगर,कोमल धुरंधर अध्यक्ष-मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज भिलाई नगर, चंद्र कुमार वर्मा, आईएस मनु, राजेश वर्मा मरोदा,चुनेश्वर नायक, पीलाराम वर्मा ,उत्तम वर्मा, गुलाबचंद वर्मा, टीसी परगनिहा, लेखराम वर्मा, योगेन्द्र वर्मा,भगवतीचरण मढ़रिया, दिनेश वर्मा,राजेश नायक,डामन चंद्रवंशी, राजेन्द्र वर्मा, डाकेश्वर परगनिहा,विजय वर्मा, मोतीलाल वर्मा, राकेश धुरंधर , खूबचंद वर्मा, रमेश वर्मा, जीवन वर्मा, मोरध्वज चंद्राकर,पुष्पकराज देशमुख, कृष्ण कुमार वर्मा ,अजय बंछोर , घनश्याम वर्मा , संतोष बंछोर, कुबेर वर्मा, अजित बंछोर,राजेश परगनिहा ,उमा सिंह,अषलेश मंडावी, गीता वर्मा, ममता वर्मा किशोरी सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। हरेली पर्व पर धरती का श्रृंगार किया जामगांव आर ग्राम बेल्हारी समाज सेवी संस्था युवा मित्र मंडल से जुड़े युवाओं ने हरेली तिहार पर रुद्राक्ष वाटिका परिसर में वनस्पति पूजन कर धरती माता का वंदन किया। श्मशान पथ क्षेत्र में कदंब के पौधे रोपकर हरेली त्यौहार मनाया गया। पं. सनत शर्मा ने कहा कि हरेली केवल पर्व नहीं, प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। उपसरपंच मनीष चन्द्राकर ने कहा कि हरेली तिहार छत्तीसगढ़ की जीवंत परंपरा है, जो हमें धरती, खेती और हरियाली से जोड़ती है। शिक्षक ताराचंद महतो ने कहा कि प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। इस अवसर पर कुंदन सिन्हा, महेश मेश्राम, भूषण चन्द्राकर, लोकनाथ यादव, परमेश्वर यादव आदि मौजूद रहे। अंडा ग्राम रिसामा में युवकों के सहयोग से पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर सरपंच रोशन साहू, उपसपंच मन्नूलाल साहू, पंच गण गीतेश्वर साहू, ओमधीमर टोप सिंह, अनिता शर्मा, द्वारिका यादव, सोनऊ, चंपा साहू, कीर्तन साहू, विकास साहू, चंद्रकांत सेन, नुमेश साहू आदि उपस्थित थे। जामगांव एम ग्राम पंचायत सावनी (आमापेडी) में गुरुवार को एक पेड़ मां के नाम के तहत पीएम आवास हितग्राहियों व ग्रामीणों को पौधे वितरित किए गए। हितग्राहियों ने पौधा पाकर उसे लगाने के बाद उसकी रक्षा करने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर सरपंच रामेश्वरी हेमंत जांगड़े, उपसरपंच रामानंद, रोजगार सहायक भूपेंद्र साहू आदि उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत भटगांव में दुर्ग सांसद के निर्देशानुसार संतान के नाम सोखता गड्ढा खोदा गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को एक-एक पौधे का वितरण कर उनके आवास में लगाया गया। जिन हितग्राहियों के यहां जगह नहीं थी उनके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित की गई स्थल नकुल देव ढीढी उद्यान में पौधारोपण किया गया। ग्राम सरपंच हुपेंद्र (पप्पू) देशमुख, उपसरपंच कमलनारायण साहू, पंच चंद्रकिशोर देशमुख, रामकुमार निषाद, मनहरण क्षत्रिय, शंकलाल, संजय निषाद, हेमंत कुर्रे, उषा कौशिक, वाहिनी मार्कंडेय, लक्ष्मी, गायत्री वैष्णव, सुशीला देशमुख, पंचायत सचिव भावना यादव, रोजगार सहायिका पुष्पा, ग्रामीण ऋषि टंडन, शेरू सहित ग्रामीणों ने भी पौधरोपण किया। पेड़ पौधों से हमें जीवन के लिए प्राण वायु मिलता है: अवधेश मौर्य एंजेल वैली स्कूल में वन महोत्सवऽ के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉ. अवधेश कुमार मौर्य एवं प्राचार्या सुष्मिता दास की उपस्थिति में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। छात्र-छात्राओं ने अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हरे-भरे भारत की दिशा में एक कदम बढ़ाना है। विद्यालय के निदेशक डॉ अवधेश मौर्य ने कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। हम सभी को पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रकृति जितनी हरी भरी रहेगी हमारा जीवन उतना सुरक्षित रहेगा। इस दौरान बच्चों ने आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली का संदेश फैलाएं जैसे नारे लगाए। पर्यावरण मित्र बालूराम वर्मा ने 65 पौधे रोपकर मनाया जन्मदिन पर्यावरणमित्र मंडल के संरक्षक बालू राम वर्मा ने अपने 65 वें जन्मदिन पर पौधरोपण कर लोगों को पौधरोपण करने व पेड़ पौधों को सहेजने का संदेश दिया। उन्होंने रावणभाठा और मित्र मंडल के कार्यालय समेत अन्य जगहों पर 65 फलदार व छायादार पौधे रोपे। इस अवसर पर वर्मा ने लोगों से निवेदन किया कि भविष्य में किसी को पौधा लगाने हो तो इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है वह हमारे रशियन कंपलेक्स सेक्टर 7 में स्थित नर्सरी से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले मोबाइल नंबर 9 301014365 पर फोन करके आना होगा। क्योंकि कई बार पौधरोपण के सिलसिले में इधर इधर रहते हैं। इससे सुविधा होगी। इस अवसर पर पर्यावरण ग्रुप के सदस्य सियाराम कश्यप , देवसिंह साहू, चंद्रशेखर सिंह, जीपी. त्रिपाठी, मनोज चौबे, डीपी. चौधरी, कैलाश जोशी, संजय महाजन, भागवत साहू, डीपी. मिश्रा, प्रेमलाल पिपरिया, जीवनलाल पैकरा, नोहर सिंह, टीडी. रात्रे, मारुति शंकर बल आदि उपस्थित थे। 400 पौधे रोपे, पेड़ बनाने का जिम्मा उठाया डौंडी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिला प्रशासन ने जिले में दो लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा। इसके तहत डौंडी के एकता व्यापारी संघ ने नगर पंचायत की अनुपयोगी जमीन पर 400 पौधे लगाकर तार से फेंसिंग कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की। उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया। संघ के अध्यक्ष ओम गोलछा के अनुसार पौधों की देखरेख में संघ के सदस्य सुबह 6 से 7 बजे तक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह सीईओ डीडी मंडले, रेडक्रॉस सोसायटी के संजय बंजारे, शिक्षक सीएल हिरवानी, इशू साहू आदि सेवा दे रहे हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य पेड़ लगाकर वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। माताओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव दर्शाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण में भाग लेने प्रेरित करना हैं। अभियान की प्रगति संजय बंजारे ने कहा कि जिला कलेक्टर के आह्वान पर एकता व्यापारी संघ की इस पहल से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। समाज में मातृ सम्मान की भावना भी बढ़ेगी। सीईओ डीडी मंडले ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य माताओं को सम्मान देते हुए पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। एकता व्यापारी संघ ने इस अभियान के तहत 400 पौधे लगाकर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। नवागंव बी में हरेली पर किया पौधरोपण ग्राम नवागांव बी जामगांव आर में शिक्षक व पर्यावरणप्रेमी जयप्रकाश साहू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक पौधरोपण किया। इस दौरान बरगद, नीम, पीपल, कटहल जैसे छायादार व फलदार पेड़ लगाए गए। जयप्रकाश साहू ने बताया कि वे अब तक गांव में सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं और प्रतिदिन उनकी देखभाल भी करते हैं। इस पर्यावरणीय पहल में उपसरपंच छगनलाल साहू, बिसंभरराम साहू, रूपेश साहू, भीष्म साहू, नेमचंद साहू, पीयूष साहू, डोमन ठाकुर, सुभाष साहू, सोहन साहू सहित अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे। बटरेल में गावं वालों ने रोपे 50 से अधिक पौधे हरेली तिहार के अवसर पर जामगांव आर ग्राम बटरेल में एक अनूठी पहल के तहत ऽएक पेड़ मां के नामऽ अभियान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बटरेल सोसायटी परिसर में हुआ। जिसमें ग्रामवासियों ने अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाकर मातृसम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जामगांव आर मंडल अध्यक्ष एवं सोसायटी के प्राधिकृत अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने की। इस अवसर पर प्रबंधक खोमेश कुमार वर्मा, सह प्रबंधक चुम्मन लड़वन, नीलकंठ पटवारी, बूथ अध्यक्ष किरण यादव, देवेंद साहू, उपसरपंच बसंत साहू, दिनेश देवांगन, आनेश्वर साहू, गोविंद साहू, खोमसिंह ठाकुर, रविन्द्र साहू, कुमार ठाकुर, राजेंद्र निर्मलकर, खोमेंद्र साहू सहित अनेक ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस मौके पर मण्डल अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि मां जीवन की पहली गुरु होती है, और पेड़ धरती माता का श्रृंगार। यह अभियान दोनों का आदर एक साथ करता है यह प्रकृति से भावनात्मक जुड़ाव की दिशा में एक सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में 50 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। पतोरा के डबरी तालाब में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों किया पौधरोपण सेलूद ग्राम पंचायत पतोरा के डबरी तालाब का सौदर्यीकरण करते हुए एक पेड़ मां के नाम के उद्देश्य से ग्राम के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों द्वारा पौधे लगाए गए और देखभाल का संकल्प लिया गया। सरपंच भुनेश्वर प्रसाद साहू न कहा कि ग्रामीणों की मांग के अनुरूप डबरी तालाब का सौंदयिकरण करते हुए अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने का उद्देश्य से व मातृशक्ति के सम्मान में पेड़ लगाया गया।पंचायत सचिव महेन्द्र कुमार साहू ने कहा मां के नाम पेड़ सभी को लगाना चाहिए। कार्यक्रम में सरपंच भुनेश्वर प्रसाद साहू, देवचरण कौशल, चन्द्रिका कलिहारी, राजेन्द्र वर्मा, सनत वर्मा, चित्रसेन कलिहारी, हेमचंद ठाकुर, चुम्मन साहू,मुकेश चांदने,मनोज साहू कमलेश्वरी साहू, राधा ठाकुर, एकता साहू,दिलेश्वरी साहू, जामुन ठाकुर, दीपक साहू, राधा ठाकुर, जागेश्वर प्रसाद साहू, बलीराम यादव, जीतराम श्रीवास, भुनेश्वरी शालिनी देवांगन आदि उपस्थित रहे। भोथली में हरेली त्यौहार के अवसर पर पौधरोपण दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत ग्राम भोथली अंडा में छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण व पौधा वितरण किया गया । ग्राम में प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को पौधा वितरण व आंगनबाड़ी केंद्र और विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। जिसमें मुख्य रूप से दामिनी मुकेश साहू सदस्य जनपद पंचायत दुर्ग उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ पेड़ लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उसे सहेजना और बड़ा होते तक देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पत्रिका के हरित प्रदेश अभियान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 02:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Patrika Harit Pradesh: पौधे लगाकर सुरक्षा का लिया संकल्प, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.