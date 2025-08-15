Patrika Harit Pradesh: पौधे लगाकर सुरक्षा का लिया संकल्प, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील

Patrika Harit Pradesh: रायपुर को प्रदूषण से बचाना…पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से पत्रिका हरित प्रदेश अभियान चला रहा है, जिसमें सामाजिक संस्था अवाम-ए-हिंद के पदाधिकारी, सदस्य और पर्यावरण प्रेमी एक साथ आए। राजधानी के सेंटपॉल्स हायर सेकंडरी स्कूल परिसर बैरन बाजार में छायादार, फलदार पौधे रोपे और उन पौधों की सुरक्षा करने का भी संकल्प लिया। पत्रिका के इस हरित प्रदेश अभियान में सामाजिक संस्था अवाम-ए-हिंद के संस्थापक मो. सज्जाद खान ने अपील करते हुए प्रकृति का शृंगार करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि उनकी संस्था ऐसे सरोकारों को हमेशा आगे बढ़ाने में तत्पर रही है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षण संस्थानों, ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों पौधों को रोपने के साथ ही उन पौधों का संरक्षण कर रही है। प्रकृति का संरक्षण हम सबका प्रथम दायित्व है। पौधरोपण कर देना ही काफी नहीं, बल्कि लगातार देखरेख संवर्धन किया जाना भी जरूरी है। इस दौरान उन्होंने स्कूल के गेटकीपर को पौधों को पानी देने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल परिसर के बाउंड्री किनारे 50 से ज्यादा पौधे विभिन्न हिस्सों में लगाए गए।
स्कूल की प्राचार्य पल्लवी मिंज ने पौधरोपण अभियान से स्कूल के बच्चों और स्टॉफ को भी जोड़ा। साथ ही पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य का बोध भी कराया। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ये बड़ी समस्या के रूप में न उभरे, इससे पहले जागरुकता और संकल्प के साथ जितने पौधों का रोपण करते हैं, उन्हें बड़ा करने का संकल्प भी लेना पड़ेगा। उन्होंने सरोकार के अभियान की सराहना की।
पौधरोपण अभियान में बच्चों से लेकर बड़ों में उत्साह और जज्बा दोनों दिखा। मुख्य रूप से संस्था के संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ प्राचार्या पल्लवी मिंज, चरण मैडम, बासोना मजुमदार, राजेन्द्र शर्मा, अनिल शुक्ल, ज़ुबैर खान, पूनम यादव, कुलविन्दर सिंह, अरहम खान, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, प्रीति जैन, रिंकी शुक्ला, कमलप्रीत कौर, नौरिन, नौशाद एवं स्कूल स्टाफ तथा समाज के बुद्धिजीवी शामिल थे।