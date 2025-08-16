Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

OMG! 9 माह की बच्ची ने करैत सांप को पकड़ा और चबा-चबाकर मार डाला, फिर… लोग रह गए हैरान

Snake News: छत्तीसगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 9 माह के मासूम ने सांप को मार डाला। अक्सर ऐसी खबरों पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन यह घटना पूरी तरह सच बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Aug 16, 2025

करैत सांप (फोटो सोर्स- shutterstock)
करैत सांप (फोटो सोर्स- shutterstock)

Jagdalpur News: करैत सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है, जिसे देखते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि करैत सांप का जहर तेजी से असर करता है ऐसे में अगर यह सांप किसी को डस लेता है तो कई बार इंसान की जान तक चली जाती है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में एक 9 महीने की बच्ची ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में सुनते ही लोग हैरत में पड़ गये, वहीं परिवार वालों की जान आफत में भी पड़ गई।

दरअसल, मासूम ने खेल-खेल में करैत सांप को ही अपने मुंह में चबा- चबाकर मार डाला। जब मां ने सांप को चबाते हुए देखा तो आनन-फानन में उसके मुंह से सांप को बाहर निकाला और वह बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गईं। यहां डॉक्टरों ने बच्चे का प्राथमिक उपचार किया और स्वस्थ बताया। पूरा मामला जिले के परपा थाना क्षेत्र का है।

ये भी पढ़ें

Snake Bite Case: जमीन में सो रहे थे मासूम भाई-बहन, सांप के काटने से हो गई मौत, गांव में पसरा मातम
बलरामपुर
सांप के काटने से मौत (फोटो सोर्स-Ai)

जानें पूरी घटना

जानकारी के मुताबिक, मामला कोएनार गांव का है। एक दिन पहले इस गांव की 9 महीने की मासूम बच्ची मानवी कश्यप घर पर ही खेल रही थी। उसकी मां की तबीयत खराब थी, वो सो रही थी। परिवार के अन्य सदस्य भी घर नहीं थे। खेलने के दौरान ही घर में कमरे में करैत सांप घुस गया था, जिसे मानवी ने खिलौना समझकर पकड़ लिया और उसे चबाना शुरू कर दिया। बच्ची के दांतों की धार इतनी तेज थी कि सांप को घहरे घांव हो गए और उसने दम तोड़ दिया।

मां ने परिजनों की दी जानकारी

इसी बीच मानवी की मां उठी वहां से गुजरी तो यह देखकर उसके होश उड़ गए। बच्चे के मुंह में सांप देखकर वह घबरा गई और दौड़कर उसके पास पहुंची। उन्होंने सांप को बच्चे के मुंह से निकाला। तब तक बच्चे ने सांप को बीच से चबा डाला था, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। घबराई हुई मां ने अन्य परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। तत्काल बच्ची को लेकर मेकाज अस्पताल ले गया। डॉक्टरों की 24 घंटे की निगरानी के बाद मानवी पूरी तरह सुरक्षित पाई गई और अगले दिन छुट्टी दे दी गई।

शेरनी है मानवी

इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है और गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोग अब नन्ही मानवी को शेरनी कहकर बुला रहे है, क्योंकि जिस करैत सांप से बड़े-बड़े डर जाते हैं उसे मानवी ने अपने दांतों से चबा लिया।

ये भी पढ़ें

CG Snake Bite: घर में सोये 9 साल के बालक को सांप ने डसा, अस्पताल ले जाते ही हो गई मौत
बेमेतरा
CG Snake Bite: घर में सोये 9 साल के बालक को सांप ने डसा, अस्पताल ले जाते ही हो गई मौत

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 10:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / OMG! 9 माह की बच्ची ने करैत सांप को पकड़ा और चबा-चबाकर मार डाला, फिर… लोग रह गए हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.