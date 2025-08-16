OMG! 9 माह की बच्ची ने करैत सांप को पकड़ा और चबा-चबाकर मार डाला, फिर… लोग रह गए हैरान

इसी बीच मानवी की मां उठी वहां से गुजरी तो यह देखकर उसके होश उड़ गए। बच्चे के मुंह में सांप देखकर वह घबरा गई और दौड़कर उसके पास पहुंची। उन्होंने सांप को बच्चे के मुंह से निकाला। तब तक बच्चे ने सांप को बीच से चबा डाला था, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। घबराई हुई मां ने अन्य परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। तत्काल बच्ची को लेकर मेकाज अस्पताल ले गया। डॉक्टरों की 24 घंटे की निगरानी के बाद मानवी पूरी तरह सुरक्षित पाई गई और अगले दिन छुट्टी दे दी गई।