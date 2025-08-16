OMG! 9 माह की बच्ची ने करैत सांप को पकड़ा और चबा-चबाकर मार डाला, फिर… लोग रह गए हैरान

Jagdalpur News: करैत सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है, जिसे देखते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि करैत सांप का जहर तेजी से असर करता है ऐसे में अगर यह सांप किसी को डस लेता है तो कई बार इंसान की जान तक चली जाती है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में एक 9 महीने की बच्ची ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में सुनते ही लोग हैरत में पड़ गये, वहीं परिवार वालों की जान आफत में भी पड़ गई।
दरअसल, मासूम ने खेल-खेल में करैत सांप को ही अपने मुंह में चबा- चबाकर मार डाला। जब मां ने सांप को चबाते हुए देखा तो आनन-फानन में उसके मुंह से सांप को बाहर निकाला और वह बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गईं। यहां डॉक्टरों ने बच्चे का प्राथमिक उपचार किया और स्वस्थ बताया। पूरा मामला जिले के परपा थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, मामला कोएनार गांव का है। एक दिन पहले इस गांव की 9 महीने की मासूम बच्ची मानवी कश्यप घर पर ही खेल रही थी। उसकी मां की तबीयत खराब थी, वो सो रही थी। परिवार के अन्य सदस्य भी घर नहीं थे। खेलने के दौरान ही घर में कमरे में करैत सांप घुस गया था, जिसे मानवी ने खिलौना समझकर पकड़ लिया और उसे चबाना शुरू कर दिया। बच्ची के दांतों की धार इतनी तेज थी कि सांप को घहरे घांव हो गए और उसने दम तोड़ दिया।
इसी बीच मानवी की मां उठी वहां से गुजरी तो यह देखकर उसके होश उड़ गए। बच्चे के मुंह में सांप देखकर वह घबरा गई और दौड़कर उसके पास पहुंची। उन्होंने सांप को बच्चे के मुंह से निकाला। तब तक बच्चे ने सांप को बीच से चबा डाला था, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। घबराई हुई मां ने अन्य परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। तत्काल बच्ची को लेकर मेकाज अस्पताल ले गया। डॉक्टरों की 24 घंटे की निगरानी के बाद मानवी पूरी तरह सुरक्षित पाई गई और अगले दिन छुट्टी दे दी गई।
इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है और गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोग अब नन्ही मानवी को शेरनी कहकर बुला रहे है, क्योंकि जिस करैत सांप से बड़े-बड़े डर जाते हैं उसे मानवी ने अपने दांतों से चबा लिया।