जगदलपुर में हादसा.. नदी में बह गईं मां समेत 2 बच्चियां, एसडीआरएफ ने एक को बचाया, दो की तलाश जारी

जगदलपुरPublished: Sep 17, 2023 01:59:39 pm Submitted by: Kanakdurga jha

2 girls with mother swept away in river : जिले के नारंगी नदी में मां समेत दो बच्ची बह गई है।

नदी में बह गईं मां समेत 2 बच्चियां, एसडीआरएफ ने एक को बचाया

जगदलपुर। 2 girls with mother swept away in river : जिले के नारंगी नदी में मां समेत दो बच्ची बह गई। हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस ने नदी में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। इस रेस्क्यू में एक बच्ची को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं अन्य की तलाश जारी है।