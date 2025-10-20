Patrika LogoSwitch to English

CG News: ऐतिहासिक सरेंडर के बाद केंद्रीय कमेटी का बयान आया सामने, सेंट्रल कमेटी ने सोनू-रूपेश को बताया गद्दार

CG News: महाराष्ट्र में सरेंडर करने वाले भूपति उर्फ सोनू और बस्तर में रेकॉर्ड 210 नक्सलियों के साथ सरेंडर करने वाले सतीश उर्फ रूपेश को गद्दार करार दिया गया है।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Love Sonkar

Oct 20, 2025

CG News: पिछले चार दिनों में महाराष्ट्र से बस्तर तक ऐतिहासिक सरेंडर का रेकॉर्ड बना। 303 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इस बीच अब नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का एक बयान सामने आया है। इसमें महाराष्ट्र में सरेंडर करने वाले भूपति उर्फ सोनू और बस्तर में रेकॉर्ड 210 नक्सलियों के साथ सरेंडर करने वाले सतीश उर्फ रूपेश को गद्दार करार दिया गया है।

अभय के नाम से जारी बयान में सरेंडर की जमकर आलोचना की गई है। कहा गया है कि हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति ने यह घोषणा की है कि सोनू और सतीश, जिन्होंने पार्टी के सिद्धांतों और अनुशासन का उल्लंघन किया तथा सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है।

इन दोनों के व्यवहार को पार्टी और क्रांतिकारी आन्दोलन के प्रति गंभीर विश्वासघात माना जाता है। कहा गया कि सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर 50 असॉल्ट रायफलें और अन्य सामग्री सौंप दी। यह घटनाक्रम पार्टी के लिए एक गम्भीर राजनीतिक-समस्यात्मक मोड़ है और इसे संगठनात्मक रूप से प्राथमिकता देकर उठाया जाएगा। सभी पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए संगठनात्मक प्रक्रियाओं को सम्मान दें।

अफवाहों-भावनात्मक अपीलों से दूर रहें

पत्र में कहा गया कि केंद्रीय समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया कि आत्मसमर्पित सोनू में पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक और संगठनात्मक कमजोरियां थीं। हम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि वे स्थिति का शांतिपूर्ण और जिम्मेदाराना मूल्यांकन करें, अफवाहों और भावनात्मक अपीलों से दूर रहें।

20 Oct 2025 10:18 am

