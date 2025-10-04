Amit Shah visit CG: अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा! बस्तर दशहरा में होंगे शामिल, जानें पूरा शेड्यूल…

उन्होंने एक बड़ा दावा उस वक्त करते हुए कहा था कि 2026 से बस्तर में कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे और अब इस पर राज्य सरकार ने काम शुरू किया है। कहा जा रहा है कि बस्तर में शांति बहाली के प्रयासों के बीच अमित शाह फिर कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। वे दिल्ली से भी नक्सल खात्मे के अभियान की सतत मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे में शनिवार को वे जब लालबाग में बस्तर को संबोधित करेंगे तो कुछ खस बातें फिर सामने आ सकती है। कहा जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा फिर से बस्तर का मन जीतने वाला साबित होगा।