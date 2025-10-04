Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Amit Shah visit CG: अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा! बस्तर दशहरा में होंगे शामिल, जानें पूरा शेड्यूल…

Amit Shah visit CG: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर आ रहे हैं। वे जगदलपुर में बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में शामिल होंगे।

2 min read

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 04, 2025

Amit Shah visit CG: अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा! बस्तर दशहरा में होंगे शामिल, जानें पूरा शेड्यूल...(photo-patrika)

Amit Shah visit CG: अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा! बस्तर दशहरा में होंगे शामिल, जानें पूरा शेड्यूल...(photo-patrika)

Amit Shah visit CG: छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर आ रहे हैं। वे जगदलपुर में बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में शामिल होंगे। इससे पहले वे शहर में मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन करेंगे। अमित शाह देश के पहले केंद्रीय गृहमंत्री हैं जो बस्तर दशहरा के किसी रस्म में शामिल होंगे।

अमित शाह का यह दौरा इसलिए खास हो गया है क्योंकि वे आदिवासी समाज को फिर से साधते हुए नजर आएंगे। शाह पिछली बार 05 अप्रैल को दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम में आए थे। उससे पहले 15 दिसंबर 2024 को जगदलपुर आए थे। उस वक्त वे बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल हुए थे।

Amit Shah visit CG: देश के पहले केंद्रीय गृहमंत्री बने अमित शाह

बस्तर ओलंपिक के मंच से उन्होंने नक्सलवाद को लेकर जो बातें कहीं थीं। उस पर पिछले 11महीने में व्यापक स्तर पर काम हुआ। उन्होंने तब कहा था कि सरेंडर ही विकल्प है और तब से अब तक 1500 से ज्यादा नक्सली अकेले बस्तर संभाग में सरेंडर कर चुके हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि हिंसा होगी तो हमारे जवान निपटने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद भी नक्सलियों का टॉप लीडर बसवा राजू समेत कई बड़े नक्सली मारे गए हैं।

उन्होंने एक बड़ा दावा उस वक्त करते हुए कहा था कि 2026 से बस्तर में कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे और अब इस पर राज्य सरकार ने काम शुरू किया है। कहा जा रहा है कि बस्तर में शांति बहाली के प्रयासों के बीच अमित शाह फिर कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। वे दिल्ली से भी नक्सल खात्मे के अभियान की सतत मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे में शनिवार को वे जब लालबाग में बस्तर को संबोधित करेंगे तो कुछ खस बातें फिर सामने आ सकती है। कहा जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा फिर से बस्तर का मन जीतने वाला साबित होगा।

आज शाह के जगदलपुर आने व जाने का शेड्यूल

11.20 बजे रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे।

12.05 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

12.15 बजे जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।

12.35 बजे जगदलपुर में मुरिया दरबार में शामिल होंगे।

01.25 बजे लालबाग के स्वदेशी मेले में पहुंचेंगे।

02.30 बजे लालबाग में ही दोपहर का भोजन करेंगे।

03 बजे जगदलपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे।

चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात, शहर नो ड्रोन लाई जोन घोषित

अमित शाह के दौरे के दौरान शहर के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट को भारी वाहनों के लिए सील किया जा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट करते हुए पुलिस ने बताया कि शहर में कोई भी भारी वाहन सुबह 7 से शाम 5 बजे तक दाखिल नहीं होगा।

दंतेश्वरी मंदिर से लालबाग तक के रुट को चार सेक्टर में बांटकर वाहनों की जांच की जाएगी, जिनके पास कार्यक्रम का पास होगा वे ही इस रुट पर चल पाएंगे। बाकी लोगों को जवानों के बताए अनुसार रास्ते पर चलना होगा। शाह के दौरे के बीच शहर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ड्रोन उड़ाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

बस्तर से देश को देंगे शांति और स्वदेशी का संदेश

अमित शाह मुरिया दरबार के अलावा बस्तर में हो रहे एक और खास आयोजन में शामिल होंगे। वे बस्तर में पहली बार वृहद स्तर पर लगे स्वदेशी मेले में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि यहां के मंच से ही देश को नक्सलवाद से शांति तक के प्रयास और स्वदेशी पर संबोधन देंगे। अमेरिका के टैरिफ के बीच बस्तर में पहली बार स्वदेशी को लेकर इस तरह का माहौल बनाया गया है। अमित शाह स्वदेशी से जुड़ी बड़ी बात भी कह सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Amit Shah visit CG: अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा! बस्तर दशहरा में होंगे शामिल, जानें पूरा शेड्यूल…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी…

CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी...(photo-patrika)
जगदलपुर

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने ही उठा ली फावड़ा-तगाड़ी, दो दिन में बना दी पुलिया, जानें पूरी खबर…

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने ही उठा ली फावड़ा-तगाड़ी, दो दिन में बना दी पुलिया, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)
जगदलपुर

एक क्लिक में जानें वस्तुओं के घटे दाम..! सरकार ने GST पोर्टल किया जारी, इस तरह करें पोर्टल का इस्तेमाल…

एक क्लिक में जानें वस्तुओं के घटे दाम(photo-patrika)
जगदलपुर

आदिवासी किसान की ‘PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे…

आदिवासी किसान की 'PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे...(photo-patrika)
जगदलपुर

नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह के दौरे से पहले टूटा रिकॉर्ड, फोर्स के निशाने पर अब टॉप लीडर…

नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह(photo-patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.