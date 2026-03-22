Road Accident: घर के पास खेल रहे मासूम को बोलेरो ने कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत, मची चीख-पुकार

घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रोहन के पिता शासकीय स्कूल में शिक्षक हैं और परिवार इस दुखद घटना से गहरे सदमे में है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में वाहन चालक द्वारा वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाने को हादसे की वजह माना जा रहा है।