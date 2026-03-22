Reproductive Technology: अब ‘मृतक’ भी बन सकता है पिता, रिसर्च का दावा… PMSR तकनीक से बदलेगी सोच

यह अध्ययन खासतौर पर फांसी से हुई मौतों पर आधारित है और इसे दुनिया का पहला कॉज-स्पेसिफिक ह्यूमन डेटा माना जा रहा है। इस खोज ने यह साबित किया है कि आधुनिक तकनीकों के जरिए मृत व्यक्ति भी पिता बन सकता है। 250 से अधिक सफल प्रक्रियाएं: इस रिसर्च का नेतृत्व प्रोफेसर डॉ. राघवेन्द्र कुमार विदुआ ने किया। अब तक 250 से अधिक PMSR प्रक्रियाएं की जा चुकी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेट माना जा रहा है, शोध को जर्नल ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइंसेज में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया है।