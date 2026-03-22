Bastar Marathon: बदले मौसम में निखरा चित्रकोट, आज सबसे लंबी मैराथन का गवाह बनेगा बस्तर

पत्रिका की टीम जब शनिवार को प्रपात के करीब पहुंची तो पाया कि प्रपात के दो धार पूरी रफ्तार के साथ बह रहे हैं और मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक तस्वीरें ले रहे हैं। बस्तर में होने वाले ऐतिहासिक बस्तर हेरिटेज मैराथन से पहले यह कहा जा रहा था कि प्रपात सूख चुका है लेकिन ग्राउंड पर हकीकत कुछ और नजर आई। आज जब देश-विदेश और प्रदेश के धावक प्रपात किनारे पहुंचेंगे तो वहां उन्हें प्रपात का सौंदर्य आकर्षित करेगा। जिला प्रशासन ने भी इस मौके के लिए विशेष इंतेजाम और फोटो जोन तैयार किए हैं ताकि धावक प्रपात की सुंदरता और मैराथन की यादें अपने साथ ले जाएं।