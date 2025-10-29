Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: नक्सली संगठन को एक और करारा झटका, दो सबसे वरिष्ठ नक्सली नेताओं ने किया सरेंडर

CG News: केंद्र सरकार की ऑपरेशन कागार अभियान और राज्य सरकार की पुनर्वास नीतियों की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पल्लूरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रना तेलंगाना में नक्सल संगठन के सबसे सीनियर कैडरों में से एक थे।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Love Sonkar

Oct 29, 2025

CG News: नक्सली संगठन को एक और करारा झटका, दो सबसे वरिष्ठ नक्सली नेताओं ने किया सरेंडर

CG News: नक्सली संगठन को एक और करारा झटका लगा है। तेलंगाना के दो सबसे वरिष्ठ नक्सली नेताओं ने मंगलवार को राज्य पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। केंद्रीय समिति सदस्य पल्लूरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रना (64) और तेलंगाना राज्य समिति सदस्य बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात (55) ने हैदराबाद में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बी. शिवाधार रेड्डी के समक्ष सरेंडर किया।

यह आत्मसमर्पण केंद्र सरकार की ऑपरेशन कागार अभियान और राज्य सरकार की पुनर्वास नीतियों की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पल्लूरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रना तेलंगाना में नक्सल संगठन के सबसे सीनियर कैडरों में से एक थे। 1980 में रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन (आरएसयू) से जुडऩे के बाद वे 45 वर्षों से नक्सल संगठन में काम कर रहे थे। पेद्दापल्ली जिले के रहने वाले चंद्रना पर अलग-अलग राज्यों में मिलकार करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था।

वे संगठन के प्रमुख रणनीतिकारों में शुमार था और किशनजी जैसे नेताओं के साथ काम कर चुके था। सरेंडर के बाद उसने कहा कि उनका विचारधारा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन वे अब मुख्यधारा में रहकर विकास और शांति के प्रयासों में योगदान देना चाहते हैं। वे लम्बे समय से छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सक्रिय रहें है।

इसी तरह, बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात मंचेरियाल जिले के मूल निवासी हैं, जो स्कूल के दिनों से ही नक्सल आंदोलन से जुड़े थे। 42 वर्षों से सक्रिय प्रकाश राज्य समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे और 2004 की शांति वार्ताओं में भाग ले चुके थे। उन पर 40 लाख रुपए का इनाम था। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य समस्याओं और वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए सरेंडर का फैसला लिया।

40 किलो आईईडी सुरक्षित डिफ्यूज

सुकमा। छत्तीसगढ़ के पहले नक्सल मुक्त घोषित ग्राम पंचायत बड़ेशेट्टी से महज चार किलोमीटर दूर नक्सलियों द्वारा लगाया गया 40 किलो वजनी आईईडी बम सुरक्षा बलों ने बरामद कर सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया। यह बम पक्की डामर सड़क के बीचों-बीच लगाया गया था। यह घटना फुलबगड़ी थाना क्षेत्र में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को फुलबगड़ी-बड़ेशेट्टी मार्ग पर सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। जांच में पता चला कि यह शक्तिशाली आईईडी विस्फोटक है, जिसे नक्सलियों ने फोर्स को निशाना बनाने की नीयत से वर्षों पहले प्लांट किया था। सुरक्षा बलों ने तत्काल बम डिस्पोजल टीम को बुलाया और कड़े सुरक्षा घेरे में नियंत्रित ब्लास्ट कर बम को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों की अहम भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली अक्सर सड़क के नीचे तीन से चार फीट गहराई में बम लगाकर छोड़ देते हैं, ताकि गश्त के दौरान किसी भी समय विस्फोट कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बार जवानों की सतर्कता से उनका मंसूबा नाकाम रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 09:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: नक्सली संगठन को एक और करारा झटका, दो सबसे वरिष्ठ नक्सली नेताओं ने किया सरेंडर

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का जिलास्तरीय शुभारंभ आज से, 43 हजार से अधिक प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर

Bastar Olympics 2025 (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Jagdalpur Railway Station: जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर आधुनिकीकरण की रफ्तार तेज, जल्द दिखेगा नया कलेवर

Jagdalpur Railway Station (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती सिस्टम, अगले 3-4 दिन झमाझम बारिश की संभावना, इन 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी

मजबूत सिस्टम सक्रिय (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: संगठन ने 210 सरेंडर नक्सलियों को बताया गद्दार, नक्सली बोले- विरोधाभास पैदा कर रहे

CG News: संगठन ने 210 सरेंडर नक्सलियों को बताया गद्दार, नक्सली बोले- विरोधाभास पैदा कर रहे
जगदलपुर

Chhath Puja: ढलते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी, व्रतियों ने शुरू किया अनुशासन और पवित्रता का पालन

ढलते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.