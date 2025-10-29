CG News: नक्सली संगठन को एक और करारा झटका, दो सबसे वरिष्ठ नक्सली नेताओं ने किया सरेंडर

यह आत्मसमर्पण केंद्र सरकार की ऑपरेशन कागार अभियान और राज्य सरकार की पुनर्वास नीतियों की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पल्लूरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रना तेलंगाना में नक्सल संगठन के सबसे सीनियर कैडरों में से एक थे। 1980 में रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन (आरएसयू) से जुडऩे के बाद वे 45 वर्षों से नक्सल संगठन में काम कर रहे थे। पेद्दापल्ली जिले के रहने वाले चंद्रना पर अलग-अलग राज्यों में मिलकार करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था।