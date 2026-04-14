Govt Health Scheme: बस्तरवासियों को CM साय की बड़ी सौगात, अब ‘अटल आरोग्य लैब’ से बदलेगी स्वास्थ्य सेवाएं

कलेक्टर आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। उप संचालक डॉ. वीआर भगत और राज्य सलाहकारों ने लैब की तकनीकी क्षमताओं और सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति निर्मल पाणिग्राही, स्वास्थ्य सभापति लक्ष्मण झा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं, डॉ. संजय बसाक और डॉ. नीरज ओझा समेत विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि इस सुविधा से मरीजों को समय और खर्च दोनों में राहत मिलेगी।