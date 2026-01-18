CG Tourist Hotspot: टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना बस्तर, 20 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, हर सीजन टूट रहे रिकॉर्ड

यही बदलाव बस्तर के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी बुनियाद बन रहा है। पर्यटन मंडल के स्थानीय कार्यालय की मानें तो सितंबर 2025 से अब तक बीते चार महीने में 20 लाख से ज्यादा पर्यटक बस्तर पहुंचे हैं। इनमें देश के कई राज्यों के साथ-साथ विदेश से आए सैलानी भी शामिल हैं। बीते 5 वर्षों की तुलना करें तो इस साल 7 लाख से ज्यादा पर्यटक अतिरिक्त पहुंचे हैं। ईयर इंड यानी साल के अंत में 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक ही 5 लाख से ज्यादा पर्यटक बस्तर के अलग-अलग पर्यटन केंद्रों में पहुंचे हैं।