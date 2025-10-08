बस्तर दशहरा लोकोत्सव में सजी कला और संस्कृति की रंगीन छटा, अभिजीत सावंत के गीतों ने बांधा समां

Bastar Dussehra: बस्तर दशहरा पर्व के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर दशहरा लोकोत्सव की सांस्कृतिक संध्या ने सोमवार, की रात इंडियन आइडल फेम अभिजीत सावंत रहे । अभिजीत ने अपनी सुरीली आवाज़ में एक से बढ़कर एक लोकप्रिय गीत प्रस्तुत कर माहौल को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी ऊर्जावान प्रस्तुति ने लोकोत्सव की भव्यता में चार चांद लगा दिए।