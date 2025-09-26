खेल और संस्कृति को नई पहचान देने बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ, युवाओं को मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर

Bastar Olympics 2025: राज्य शासन द्वारा बस्तर अंचल के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी रचनात्मक और खेल प्रतिभाओं को निखारने तथा उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ‘‘बस्तर ओलंपिक 2025’’ का आयोजन किया जा रहा है।
इस प्रतियोगिता के लिए पंजीयन प्रक्रिया 22 सितबर 2025 से शुरू हो चुकी है और यह 20 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। बस्तर ओलंपिक आयोजन में विकासखंड स्तर से संभाग स्तर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिटिंग (केवल जिला एवं संभाग स्तर पर), कराटे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और सीनियर महिलाओं के लिए रस्साकस्सी शामिल हैं। प्रतियोगिताएं जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित की जाएंगी।
विशेष रूप से, माओवादी हिंसा में दिव्यांग हुए प्रतिभागियों और आत्मसमर्पित पूर्व माओवादी सदस्यों को प्रत्यक्ष संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। बस्तर ओलंपिक आयोजन के अनुसार, विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता 25 अक्टूबर से 5 नवबर, जिला स्तरीय प्रतियोगिता 5 नवबर से 15 नवबर, और संभाग स्तरीय प्रतियोगिता 24 नवबर से 30 नवबर तक स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आयोजित की जाएगी।
जिला कलेक्टर हरिस एस ने जिले के युवाओं और ग्रामीणों से अधिक से अधिक पंजीयन करवाने का आग्रह करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास है।