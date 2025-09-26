खेल और संस्कृति को नई पहचान देने बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ, युवाओं को मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर

इस प्रतियोगिता के लिए पंजीयन प्रक्रिया 22 सितबर 2025 से शुरू हो चुकी है और यह 20 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। बस्तर ओलंपिक आयोजन में विकासखंड स्तर से संभाग स्तर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिटिंग (केवल जिला एवं संभाग स्तर पर), कराटे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और सीनियर महिलाओं के लिए रस्साकस्सी शामिल हैं। प्रतियोगिताएं जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित की जाएंगी।