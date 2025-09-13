40 हजार खिलाड़ी होंगे बस्तर ओलंपिक में शामिल, डिप्टी सीएम साव और शर्मा ने की तैयारियों की समीक्षा

Bastar Olympics 2025: राज्य सरकार ने बस्तर ओलपिंक की तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव व विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। यह कार्यक्रम अक्टूबर-नवम्बर में होगा। बस्तर ओलंपिक में तीन स्तरों विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होगी। इनमें बस्तर संभाग के सातों जिलों और 32 विकासखंडों के 40 हजार से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।