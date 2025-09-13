Patrika LogoSwitch to English

40 हजार खिलाड़ी होंगे बस्तर ओलंपिक में शामिल, डिप्टी सीएम साव और शर्मा ने की तैयारियों की समीक्षा

Bastar Olympics 2025: विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले बस्तर ओलंपिक में 11 खेलों को शामिल किया गया है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 13, 2025

करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर (Photo source- Patrika)

Bastar Olympics 2025: राज्य सरकार ने बस्तर ओलपिंक की तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव व विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। यह कार्यक्रम अक्टूबर-नवम्बर में होगा। बस्तर ओलंपिक में तीन स्तरों विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होगी। इनमें बस्तर संभाग के सातों जिलों और 32 विकासखंडों के 40 हजार से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।

Bastar Olympics 2025: खिलाड़ियों का बढ़ेगा आत्मविश्वास

बता दें कि बस्तर ओलंपिक के आयोजन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई बार मंच से प्रशंसा की है। डिप्टी सीएम साव ने कहा, बस्तर ओलंपिक केवल खेलों का आयोजन नहीं है, बल्कि विकास और खेल का संगम है। यह संगठित रूप से बस्तर के युवाओं के सशक्तीकरण और उनमें नेतृत्व के विकास की पहल है।

राज्य सरकार इन रचनात्मक पहलों से बस्तर में भयमुक्त वातावरण बनाकर युवाओं को खेल और उत्सव से जोड़ना चाहती है। उन्होंने बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर पुख्ता कार्ययोजना तैयार करते हुए आयोजन के ध्येय वाक्य ‘करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर’ (खेलेगा बस्तर जीतेगा बस्तर) को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।

डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, बस्तर ओलंपिक को यादगार बनाने सभी विभाग अपनी-अपनी भूमिका और कार्यों के अनुरूप जिम्मेदारियों का वहन करें। बस्तर के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और सकारात्मक वातावरण तैयार करेगी।

आत्मसमर्पित नक्सली भी दिखाएंगे दमखम

Bastar Olympics 2025: विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले बस्तर ओलंपिक में 11 खेलों को शामिल किया गया है। जूनियर वर्ग में बालक और बालिकाओं तथा सीनियर वर्ग में महिला और पुरुषों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी।

नक्सल हिंसा के दिव्यांगों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी संभाग स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बस्तर ओलंपिक के दौरान एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साखींच में पूरे बस्तर के खिलाड़ी अपना खेल कौशल दिखाएंगे।

