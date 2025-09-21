Manipur Militant Attack: बस्तर का जवान मणिपुर आतंकी हमले में शहीद, 3 बेटियों के पिता थे मृतक, बुजुर्ग मां-बाप का छिना सहारा

शहीद रंजीत कश्यप बीते रविवार को ही छुट्टी बिताकर अपने परिवार से विदा लेकर ड्यूटी पर लौटे थे। वर्ष 2016 में असम राइफल्स में भर्ती हुए रंजीत ने कई अभियानों में हिस्सा लिया था। अक्सर कहा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद गांव लौटकर माता-पिता की सेवा करेंगे। रंजीत अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उनकी शहादत से जहां बूढ़े माता-पिता का सहारा छिन गया, वहीं तीन मासूम बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ गया।