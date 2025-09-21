Manipur Militant Attack: बस्तर का जवान मणिपुर आतंकी हमले में शहीद, 3 बेटियों के पिता थे मृतक, बुजुर्ग मां-बाप का छिना सहारा

Manipur Militant Attack: शुक्रवार शाम मणिपुर के विष्णुपुर जिले में उग्रवादियों के हमले में बस्तर के बालेंगा गांव का जवान रंजीत कुमार कश्यप शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार नंबोल सबल लिकाई इलाके में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के वाहन पर अचानक गोलियां बरसाईं। इस हमले में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर और जवान रंजीत कश्यप शहीद हो गए, जबकि तीन अन्य जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
शहीद रंजीत कश्यप बीते रविवार को ही छुट्टी बिताकर अपने परिवार से विदा लेकर ड्यूटी पर लौटे थे। वर्ष 2016 में असम राइफल्स में भर्ती हुए रंजीत ने कई अभियानों में हिस्सा लिया था। अक्सर कहा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद गांव लौटकर माता-पिता की सेवा करेंगे। रंजीत अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उनकी शहादत से जहां बूढ़े माता-पिता का सहारा छिन गया, वहीं तीन मासूम बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ गया।
फिलहाल शहीद का पार्थिव शरीर मणिपुर में है, जिसे सेना के विमान से रायपुर लाया जाएगा। इसके बाद बालेंगा गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव में लोग अपने सपूत की अंतिम झलक पाने के इंतजार में हैं। चारों ओर गम का माहौल है, लेकिन शहादत पर गर्व भी है।
मणिपुर में 19 सितंबर को एक उग्रवादी हमले में असम रायफल्स के दो जवान शहीद हुए, इनमें से एक जवान राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप (29) बस्तर के हैँ। दोनों शहीदों को वहां सलामी के साथ उनके पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा कि मणिपुर में असम राइफल्स पर हुआ हमला निंदनीय है। इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर के वीर सपूत राइफलमैन रंजीत कश्यप सहित दो जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं शहीदों को कोटि-कोटि नमन करता हूं और शोकाकुल परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करता हूं।