Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

Manipur Militant Attack: बस्तर का जवान मणिपुर आतंकी हमले में शहीद, 3 बेटियों के पिता थे मृतक, बुजुर्ग मां-बाप का छिना सहारा

Manipur Militant Attack: शुक्रवार शाम मणिपुर के विष्णुपुर जिले में उग्रवादियों के हमले में बस्तर के बालेंगा गांव का जवान रंजीत कुमार कश्यप शहीद हो गया।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Sep 21, 2025

बस्तर का इकलौता बेटा मणिपुर में शहीद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बस्तर का इकलौता बेटा मणिपुर में शहीद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Manipur Militant Attack: शुक्रवार शाम मणिपुर के विष्णुपुर जिले में उग्रवादियों के हमले में बस्तर के बालेंगा गांव का जवान रंजीत कुमार कश्यप शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार नंबोल सबल लिकाई इलाके में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के वाहन पर अचानक गोलियां बरसाईं। इस हमले में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर और जवान रंजीत कश्यप शहीद हो गए, जबकि तीन अन्य जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

शहीद रंजीत कश्यप बीते रविवार को ही छुट्टी बिताकर अपने परिवार से विदा लेकर ड्यूटी पर लौटे थे। वर्ष 2016 में असम राइफल्स में भर्ती हुए रंजीत ने कई अभियानों में हिस्सा लिया था। अक्सर कहा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद गांव लौटकर माता-पिता की सेवा करेंगे। रंजीत अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उनकी शहादत से जहां बूढ़े माता-पिता का सहारा छिन गया, वहीं तीन मासूम बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ गया।

फिलहाल शहीद का पार्थिव शरीर मणिपुर में है, जिसे सेना के विमान से रायपुर लाया जाएगा। इसके बाद बालेंगा गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव में लोग अपने सपूत की अंतिम झलक पाने के इंतजार में हैं। चारों ओर गम का माहौल है, लेकिन शहादत पर गर्व भी है।

ये भी पढ़ें

Naxal Encounter: सुकमा में बड़ी मुठभेड़, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर… बढ़ सकती है मृतकों की संख्या
सुकमा
नक्सली ढेर (Photo: IANS/File)

सीएम साय ने जताया शोक, श्रद्धांजलि देने जुटे लोग

मणिपुर में 19 सितंबर को एक उग्रवादी हमले में असम रायफल्स के दो जवान शहीद हुए, इनमें से एक जवान राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप (29) बस्तर के हैँ। दोनों शहीदों को वहां सलामी के साथ उनके पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा कि मणिपुर में असम राइफल्स पर हुआ हमला निंदनीय है। इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर के वीर सपूत राइफलमैन रंजीत कश्यप सहित दो जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं शहीदों को कोटि-कोटि नमन करता हूं और शोकाकुल परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करता हूं।

ये भी पढ़ें

CG Naxal News: जवानों को मिली बड़ी सफलता, जंगल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद, जानें क्या-क्या मिला
बीजापुर
Naxal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Manipur Militant Attack: बस्तर का जवान मणिपुर आतंकी हमले में शहीद, 3 बेटियों के पिता थे मृतक, बुजुर्ग मां-बाप का छिना सहारा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.