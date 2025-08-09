Bastar workers: बस्तर टीम की बड़ी कार्रवाई! आंध्र प्रदेश से 39 बंधक श्रमिकों को कराया मुक्त

Bastar workers: उन्हें कार्यस्थल से बाहर जाने या परिवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। टीम की त्वरित कार्रवाई से सभी श्रमिकों को न केवल स्वतंत्रता मिली, बल्कि उनकी आर्थिक हानि की भी भरपाई सुनिश्चित हुई। प्रशासन ने श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच कराई और उन्हें आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध कराई। सभी 39 श्रमिक 7 अगस्त को सकुशल गृह ग्राम लौट आए।