9 अगस्त 2025

शनिवार

जगदलपुर

Bastar workers: बस्तर टीम की बड़ी कार्रवाई! आंध्र प्रदेश से 39 बंधक श्रमिकों को कराया मुक्त

Bastar workers: श्रमिकों से जब्त किए गए 10 मोबाइल फोन वापस दिलाए गए और एक माह की बकाया मजदूरी 4,64,433 रुपए भी नियोजक से दिलवाई गई।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 09, 2025

आंध्र प्रदेश से 39 बंधक श्रमिकों को कराया मुक्त
आंध्र प्रदेश से 39 बंधक श्रमिकों को कराया मुक्त (Photo source- Patrika)

Bastar workers: बस्तर जिले की तीन सदस्यीय टीम ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से 39 बंधक श्रमिकों को मुक्त कराया। ग्राम पालानार, विकासखंड बास्तानार के आठ श्रमिकों को बंधक बनाए जाने की शिकायत पर कलेक्टर बस्तर के निर्देश पर टीम को तत्काल रवाना किया गया। टीम ने स्थानीय प्रशासन की सहायता से 4 अगस्त को श्रमिकों के कार्यस्थल पर पहुंचकर नियोजक के खिलाफ कार्रवाई की।

इस दौरान बस्तर के 13, दंतेवाड़ा के 8, कांकेर के 2, मलकानगिरी के 10, कोरापुट के 5 और नवरंगपुर के 1 श्रमिक को मुक्त कराया गया। श्रमिकों से जब्त किए गए 10 मोबाइल फोन वापस दिलाए गए और एक माह की बकाया मजदूरी 4,64,433 रुपए भी नियोजक से दिलवाई गई। मुक्त कराए गए श्रमिकों में अधिकांश लंबे समय से मजदूरी के लिए बंधक बनाकर रखे गए थे।

Bastar workers: उन्हें कार्यस्थल से बाहर जाने या परिवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। टीम की त्वरित कार्रवाई से सभी श्रमिकों को न केवल स्वतंत्रता मिली, बल्कि उनकी आर्थिक हानि की भी भरपाई सुनिश्चित हुई। प्रशासन ने श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच कराई और उन्हें आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध कराई। सभी 39 श्रमिक 7 अगस्त को सकुशल गृह ग्राम लौट आए।

Published on:

09 Aug 2025 12:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bastar workers: बस्तर टीम की बड़ी कार्रवाई! आंध्र प्रदेश से 39 बंधक श्रमिकों को कराया मुक्त

